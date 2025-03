GTA 6 - przeanalizowano menu debugowania z ujawnionych plików gry. Odkryto sporo ciekawych mechanik rozgrywki

We wrześniu 2022 roku byliśmy świadkami zuchwałego ataku hackerskiego na serwery Rockstara, w wyniku czego do sieci przedostało się wówczas sporo materiałów prezentujących wczesne etapy rozwoju nowej gry z serii Grand Theft Auto. Wówczas pokazano m.in. niektóre miejsca w mieście Vice City, a także ujawniono wygląd dwójki protagonistów (a może antybohaterów?) w postaci Jasona oraz Lucii (pierwsza grywalna kobieta w serii od czasu pierwszego Grand Theft Auto). Mimo że od momentu głośnego wycieku minął ponad rok, dopiero teraz w sieci pojawiły się informacje pochodzące z menu debugowania. Ujawniają one szereg nowych i rozwiniętych wcześniej mechanik, które znajdą się w GTA 6.

Szereg informacji z menu debugowania pojawiło się na forum Reddit. Jest to skupisko przeróżnych mechanik, które na różnych etapach produkcji GTA 6 były sprawdzane przez developerów ze studia Rockstar North oraz współpracujących z nimi oddziałów Rockstara. Na chwilę obecną nie wiemy czy wszystkie trafią do nowego Grand Theft Auto, jednak przynajmniej część z nich jest tożsama z niektórymi, ujawnionymi wcześniej doniesieniami. Najwięcej nowości mielibyśmy zobaczyć w kategoriach proceduralnych animacji, zachowania zwierząt oraz sztucznej inteligencji przechodniów w Vice City.

W menu debugowania odkryto m.in. ProceduralMotion, którego działanie jest tożsame z patentem, wystosowanym przez firmę Take Two, do której należy studio Rockstar oraz marka Grand Theft Auto. Mowa w tym wypadku o proceduralnym łączeniu różnych typów animacji NPC-ów, w zależności od tego w jakich sytuacjach się znajdą. Emotional LocoRequests ma z kolei wprowadzić pierwiastek emocji w postacie niezależne, co potencjalnie wpłynie na ich bardziej wiarygodne zachowanie. Taka nowość z pewnością przyda się w wątkach głównych oraz pobocznych, które będą mogły pochwalić się większą głębią. Sporo zmian możemy zobaczyć w kontekście zwierząt. System AnimalIntelligence sprawi, że zwierzęta nie tylko będą się naturalniej zachowywać, ale również odpowiednio dostosowywać do nieprzewidzianych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć (np. zagrożenia życia). System ten ma być rozwinięciem pomysłów, wprowadzonych już przy okazji Red Dead Redemption 2. By jeszcze mocniej podkręcić realizm świata przedstawionego, Rockstar może zaimplementować mechaniki związane z zachowaniem zwierząt stadnych. W GTA 6 najprawdopodobniej pojawią się również konie, którymi także będziemy mogli się poruszać.

Sporo nowości zaplanowano również w sekcji związanej ze sztuczną inteligencją. Przykładowo system AIMemory ma zadbać o to, by postacie poboczne i niezależne zapamiętywały to, w jaki sposób protagoniści gry będą się zachowywać w stosunku do nich, a także będą mogli zapamiętać inne sytuacje, których byli świadkami, ale niekoniecznie nie są one bezpośrednio z nimi powiązane. Jeden z systemów - PerceptionSmelling - wskazuje, że GTA 6 może nawet pokazać losowe sytuacje, gdy postacie niezależne będą w odpowiedni sposób reagować na zapachy, na jakie się natkną w Vice City. Ciekawostką jest także Factions, który wskazuje na obecność różnych gangów w grze. Autor na forum Reddit wskazuje, że może to być rozwinięcie systemu znanego już z GTA San Andreas, gdzie wątki powiązane z gangami (a później także z wojnami gangów) były istotną częścią niektórych wątków fabularnych. Tutaj jednak, w połączeniu z dużo bardziej zaawansowanymi mechanikami dotyczącymi zachowania NPC-ów, ten element rozgrywki może zostać wprowadzony na kompletnie inny poziom. Omówiliśmy tylko kilka z ujawnionych mechanik, a tych jest jednak znacznie więcej. Obecnie jednak nie wiemy, ile z tego faktycznie znajdzie się w finalnej wersji nowego Grand Theft Auto. Informacje z menu debugowania wskazują jednak jasno, że Rockstar pracuje nad najbardziej złożoną grą wideo i która może wprowadzić realizm na zupełnie inny poziom.

