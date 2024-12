GTA 6 oficjalnie zaprezentowane! Pierwszy trailer prezentuje nam słoneczne Vice City oraz dwójkę głównych bohaterów

Czekaliśmy na ten moment od bardzo długiego czasu. Ostatnia gra z serii Grand Theft Auto została wydana dokładnie 10 lat temu i od tamtego czasu GTA 5 zdążyło zadebiutować aż na trzech generacjach sprzętu - PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Rockstar Games bardzo długo zwlekało z oficjalną zapowiedzią kolejnej gry z serii. Pierwsza wzmianka na temat prac nad nową grą pochodzą jeszcze z lutego 2022 roku, z oficjalnego komunikatu prasowego firmy. Później we wrześniu 2022 roku nastąpił znany już wyciek z serwerów Rockstara, które prezentowały bardzo wczesną wersję gry. Od tego czasu musieliśmy czekać aż do listopada tego roku, gdy Rockstar ogłosił iż na początku grudnia opublikowany zostanie pierwszy trailer nowego GTA. Skrzętnie zaplanowana premiera materiału została jednak dosłownie zniszczona w nocy, kiedy to nastąpił kolejny wyciek. Choć początkowo trailer GTA 6 miał się pojawić dzisiaj o 15, został opublikowany już w nocy.

Rockstar Games oficjalnie prezentuje grę Grand Theft Auto VI. Nowy tytuł zabierze nas do współczesnej wersji miasta Vice City. Gra zadebiutuje w 2025 roku na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Pierwszy trailer skupia się na prezentacji kobiecej bohaterki o imieniu Lucia. Potwierdza się zatem informacja o tej konkretnej postaci, którą będziemy mogli pokierować. Wygląda na to, że Lucia na początku GTA 6 opuści więzienie w Vice City, jednak w żadnym wypadku nie zamierza wchodzić na dobrą stronę życia społecznego. Na pewnym etapie trafi na Jasona - drugiego głównego bohatera. Przez większość czasu zwiastuna widzimy jednak innego bohatera, a jest nim olbrzymie i naszpikowane detalami miasto Vice City wraz z obrzeżami. Jak na grę, która w produkcji będzie jeszcze ponad rok, już teraz widać niesamowitą wręcz dbałość o szczegóły. Różnorodne miejsca, do których możemy wchodzić, charakteryzują się pełnią życia. Dotyczy to także terenów podmiejskich, w których będziemy natrafiać na różne gatunki zwierząt. Pomniejszym bohaterem zwiastuna stał się pewny aligator, który najwyraźniej zgłodniał i postanowił wejść do jednej z knajp w Vice City.

Nie zabraknie długich i pięknych plaż pełnych odpoczywających mieszkańców, klubów w których będziemy mogli się zabawiać czy rabunków, których centralnymi postaciami będą Jason oraz Lucia, wzorowani na znanych amerykańskich przestępcach - Bonnie i Clydzie. GTA 6 postawi również mocny aspekt na media społecznościowe, co zostało bardzo wyraźnie nakreślone w zwiastunie. Widać tutaj doskonale, że wszelakie portale są istotną częścią życia mieszkańców Vice City. Możemy się zatem domyślać, że gra w swoim stylu będzie wyśmiewać ten element. Grand Theft Auto VI oficjalnie planowane jest na 2025 rok. Jeśli premiera ma nastąpić w roku fiskalnym 2025, na co liczy Take Two (to właśnie wtedy ma nastąpić olbrzymi skok przychodów), to z premierą celują najpóźniej do końca marca tegoż właśnie roku. GTA 6 trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Tytuł standardowo zatem omija PC, a premiera z pewnością odbędzie się w późniejszym czasie. Patrząc na wygląd gry, nic również dziwnego brak premiery na PlayStation 4 czy Xbox One.

Źródło: Rockstar Games