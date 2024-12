Black Myth: Wukong na PC z Path Tracingiem i DLSS 3.5. Star Wars Outlaws otrzyma z kolei Ray Tracing i DLSS 3

W zeszłym roku posiadacze najmocniejszych komputerów mogli sprawdzić Path Tracing w takich grach jak Cyberpunk 2077 (wraz z dodatkiem Phantom Liberty) oraz Alan Wake 2. Oba tytuły na maksymalnych ustawieniach graficznych okazały się bardzo wymagające dla współczesnego sprzętu. NVIDIA jednak nie zaprzestaje promowania tego typu rozwiązań, czego dowodem są najnowsze ogłoszenia. Dotyczą one dwóch tegorocznych i mocno wyczekiwanych gier: Black Myth: Wukong oraz Star Wars Outlaws.

Kolejne gry otrzymają wsparcie dla Ray Tracingu i Path Tracingu. Mowa o Star Wars Outlaws (Ray Tracing + DLSS 3) oraz Black Myth: Wukong (Path Tracing + DLSS 3.5) w wersjach na PC.

Black Myth: Wukong zadebiutuje 20 sierpnia tego roku i będzie to produkcja, która ma sporą szansę na twórcze i interesujące przedstawienie chińskiej mitologii. Gra, przynajmniej na wydajnych PC, zaprezentuje również wysokiej jakości oprawę graficzną. Twórcy współpracują z NVIDIĄ nad implementacją Path Tracingu, który będzie wykorzystany do ulepszenia oświetlenia, cieni oraz odbić, a także do poprawy jakości wody, nie tylko prezentując jej bardziej realistyczne zachowanie, ale również dokładnie oddając miejsca załamań i odbić światła. Black Myth: Wukong ponadto otrzyma pełną obsługę DLSS 3.5, a więc technik Super Resolution, Frame Generation i Ray Reconstruction.

Drugą ogłoszoną grą jest Star Wars Outlaws, przygotowywane przez Ubisoft i studio Massive Entertainemnt. W tym wypadku otrzymamy (znowu - przynajmniej na PC) wsparcie dla Ray Tracingu. Ubisoft we współpracy z NVIDIĄ wprowadzą obsługę RTX Direct Illumination (RTXDI) oraz globalnego oświetlenia opartego na śledzeniu promieni. Potwierdzono także wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3, a więc będziemy mogli skorzystać z Super Resolution oraz Frame Generation. Premiera gry w 2024 roku, ale jeszcze bez konkretnego terminu. Ponadto NVIDIA potwierdziła, iż Diablo IV już 26 marca otrzyma aktualizację na PC, dodającą wsparcie dla Ray Tracingu. W przypadku Diablo IV, RT zostanie wykorzystane do ulepszenia odbić oraz cieni.

Źródło: NVIDIA