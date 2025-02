Star Wars Outlaws - twórcy podzielili się planami na przyszłość. Posiadacze przepustki sezonowej mogą liczyć na fabularne DLC

Nie jest obecnie niczym niezwykłym, gdy wydawcy gier z kategorii AAA jeszcze przed premierą danego tytułu zapowiadają pierwsze dodatki DLC. Tak jest też w przypadku nadchodzącego Star Wars Outlaws, z którym fani Gwiezdnych Wojen wiążą spore nadzieje. Gra jest dostępna w przedsprzedaży w trzech edycjach, z czego dwie zapewniają dostęp do przepustki sezonowej. Twórcy podzielili się informacjami, jakie atrakcje zaoferuje ona po premierze gry.

Nabywcy przepustki sezonowej do Star Wars Outlaws otrzymają w przyszłości dostęp do nowych pakietów kosmetycznych oraz dwóch fabularnych DLC. Jeden z nich będzie koncentrował się na postaci Lando Calrissiana.

Przepustkę sezonową do Star Wars Outlaws otrzymają gracze, którzy zdecydują się na zakup wersji Gold (439,90 zł), Ultimate (539,90 zł) lub będą subskrybowali usługę Ubisoft+ . Obecność przepustki oznacza, że twórcy mają plany dalszego rozwoju swojej nowej produkcji. Nie jest to zaskoczenie, ponieważ z takimi praktykami mamy obecnie do czynienia w przypadku większości dużych gier. Ubisoft ujawnił, na jakie dokładnie atrakcje mogą liczyć gracze, którzy zdecydują się na zakup droższych edycji gry. Na razie dodatkowa zawartość prezentuje się dosyć skromnie, jednak uwagę zwracają dwa rozszerzenia fabularne.

Nabywcy przepustki sezonowej otrzymają na premierę dostęp do bonusowej misji Jabba’s Gambit, a także przedmioty kosmetyczne dla głównej bohaterki oraz jej zwierzęcego towarzysza. To jednak zawartość popremierowa będzie dla graczy najciekawsza. Star Wars Outlaws ma otrzymać bowiem dwa dodatki fabularne: Wild Card oraz A Pirate’s Fortune. Nie wiadomo, jaką długość rozgrywki zaoferują poszczególne rozszerzenia, ale wątpliwe jest, by było to więcej niż 4-5 godzin. Pierwszy DLC ujrzy światło dzienne już na jesieni bieżącego roku i ma pojawić się w nim doskonale znany miłośnikom Gwiezdnych Wojen Lando Calrissian. Gracze posiadający przepustkę otrzymają też w tym czasie dostęp do dwóch nowych pakietów kosmetycznych. Drugi fabularny dodatek zadebiutuje wiosną 2025 roku i będzie koncentrował się na gwiezdnym piracie Hondo Ohnaka.

Źródło: Ubisoft