Star Wars Outlaws - ujawniono pełne wymagania sprzętowe gry. Nie należą do nadmiernie wygórowanych

Gra Star Wars Outlaws to potencjalnie jeden z największych hitów tego roku. Z produkcją wiązane są duże nadzieje, nie brakuje jednak także bardziej sceptycznych głosów. Dotychczas zaprezentowane materiały wideo sugerują, że oprawa graficzna nowej produkcji Massive Entertainment może być nierówna. Jak przełoży się to na jej wymagania sprzętowe? Poznaliśmy właśnie szczegóły na ten temat. Wielu fanów Gwiezdnych Wojen zapewne odetchnie z ulgą.

Star Wars Outlaws nie będzie wymagało potężnego sprzętu do komfortowej rozgrywki. Poziom 60 FPS-ów, przy wysokich detalach, ma zapewnić PC z ponad trzyletnią kartą graficzną, ale wymagany będzie upscaler obrazu.

Gra Star Wars Outlaws zadebiutuje już 30 sierpnia bieżącego roku. Nabywcy wersji Ultimate oraz subskrybenci Ubisoft+ będą mogli rozpocząć rozgrywkę trzy dni wcześniej. Do premiery pozostał niespełna miesiąc, zatem jest to dobry moment, by ujawnić wreszcie wymagania sprzętowe produkcji. Na szczęście nie są one wygórowane, jak na obowiązujące współcześnie standardy. Naprawdę mocnego komputera wymagały będą tylko najwyższe detale i rozdzielczości wykraczające poza próg 1080p. Jest jednak pewien warunek. Konieczne będzie skorzystanie z jakiejś techniki upscalingu obrazu. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że podane konfiguracje są dobrze umocowane w rzeczywistości i gra rzeczywiście będzie działała na nich płynnie.

Minimalna Zalecana Wysoka Ultra Procesor AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-10400 AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7-12700K Karta graficzna GeForce GTX 1660

Radeon RX 5600 XT

Intel ARC A750 GeForce RTX 3060 Ti

Radeon RX 6700 XT GeForce RTX 3080

GeForce RTX 4070

Radeon RX 6800 XT GeForce RTX 4080

Radeon RX 7900 XTX Pamięć RAM 16 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) Nośnik pamięci 65 GB SSD 65 GB SSD 65 GB SSD 65 GB SSD System Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Detale 1080p, 30 FPS, niskie 1080p, 60 FPS, wysokie 1440p, 60 FPS, wysokie 2160p, 60 FPS, ultra Upscaler obrazu Jakość Jakość Jakość Jakość

Podano cztery konfiguracje, które mają pozwolić na komfortową rozgrywkę przy różnych poziomach detali. W minimalnych wymaganiach znalazły się mające już swoje lata procesory AMD Ryzen 5 3600 oraz Intel Core i7-8700K, a także karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 XT oraz Intel ARC A750. Całość uzupełnia 16 GB RAM. Taki sprzęt pozwoli na rozgrywkę w niskich detalach, w rozdzielczości 1080p, przy 30 FPS-ach. Do wysokich ustawień graficznych, przy takiej samej rozdzielczości, za to z 60 FPS-ami, ma wystarczyć z kolei procesor AMD Ryzen 5 5600X lub Intel Core i5-10400 oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti lub AMD Radeon RX 6700 XT. Także tutaj obyło się zatem bez szoku dla graczy.

Mocniejszych konfiguracji wymagać będą dwie ostatnie kategorie. Jeśli ktoś chce się cieszyć komfortową rozgrywką w rozdzielczości 1440p, przy 60 FPS-ach i w wysokich ustawieniach graficznych, powinien wyposażyć się w procesor AMD Ryzen 7 5800X lub Intel Core i5-11600K oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080, GeForce RTX 4070 lub AMD Radeon RX 6800 XT. Ostatnia kategoria zakłada posiadanie procesora AMD Ryzen 7 5800X3D lub Intel Core i7-12700K oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XTX. Taka konfiguracja ma zapewnić odpowiednio dobre doświadczenie w rozdzielczości 2160p, przy 60 FPS-ach i ustawieniach graficznych na poziomie Ultra. We wszystkich przypadkach wskazany jest nośnik SSD, na którym znajduje się minimum 65 GB wolnego miejsca oraz zastosowanie techniki upscalingu obrazu w trybie "Jakość". Gra będzie działała na systemach operacyjnych Windows 10 w wersji 64-bitowej oraz Windows 11.

