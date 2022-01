Kupiłeś gogle VR i nie wiesz co dalej? Oto kilka pomysłów na to, co porabiać w wirtualnej rzeczywistości

O VR mówi się czasami jako o kolejnej modzie która przeminie, podobnie jak przeminęła moda na telewizory 3D. A jednak grami i aplikacjami na gogle wirtualnej rzeczywistości interesuje się coraz więcej deweloperów, których można nazwać kolokwialnie "grubymi rybami". Facebook, Microsoft czy Apple to największe z nich, ale w VR-owym świecie możemy napotkać także takie znajome marki jak Sniper Elite, Resident Evil, Medal of Honor, Five Nights at Freddy czy Half-Life. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie społecznościowe gogli, metaświaty, NFT czy wykorzystywanie VR-u do celów fitness. Mówiąc wprost - jest co robić. Czasami jednak powstrzymujemy się od zakupu pierwszego urządzenia tego typu nie mając pewności, czy naprodukowano dla niego już wystarczająco dużo ciekawej zawartości. Dlatego też postanowiłam przygotować niniejszy poradnik, aby pokazać, że posiadając obecnie gogle VR, da się je wykorzystać już niemal w każdej dziedzinie życia.

Autor: Ewelina Stój

Z technologią jak ze wszystkim - w nadmiarze szkodzi. Dlatego też użytkując gogle wirtualnej rzeczywistości, warto być ostrożnym. Nie trzeba być wszak ani dzieckiem, ani nastolatkiem, aby w jakimś stopniu uzależnić się od przebywania w VR. Pokusy tego świata oraz to, jak działają na ludzką psychikę zostawmy sobie jednak na inny materiał, a póki co pozostańmy przy faktach. W mojej opinii naszym, jako ludzi obowiązkiem, jest czujność, by ostatecznie nie zgubić świadomości tego, co jest ważne i prawdziwie realne, a więc nie zatracić się w wirtualiach na dobre. Nie ma jednak wątpliwości, że posiadając gogle wirtualnej rzeczywistości, możemy z nich zrobić dobry użytek w kategoriach rozwoju fizycznego czy nawet intelektualnego. To tak jak z internetem - trzeba po prostu wiedzieć, gdzie tych dobrych treści szukać.

Niektórzy wciąż dość nieufnie podchodzą do gogli VR. Prawda jest jednak taka, że technologia ta ma już nie tylko duży potencjał, ale stała się przede wszystkim realnym graczem i to nie tylko na rynku gier.

Oculus Quest 2 - aktualnie najbardziej rozchwytywane gogle VR na rynku. Jakie gry i aplikacje warto znać, zaczynając przygodę z wirtualną rzeczywistością użytkując Quest 2?

Chcąc kupić pierwsze gogle VR możemy stanąć przed niezbyt łatwą decyzją o tym, które nabyć. Można w tym celu prześledzić np. dane ze Steama, które pokazują jakie HMD (head-mounted display) są aktualnie najpopularniejsze, a co za tym idzie - na których z nich dostępne jest na ten moment najwięcej zawartości. Na dzień 13 stycznia 2022 roku, pierwsze miejsce na liście Steama zajmuje Oculus Quest 2. Według tejże listy, aż czterech na dziesięciu użytkowników Steama, którzy posiadają gogle VR, grają właśnie przy użyciu modelu Quest 2. Gogle te zdobyły tak dużą popularność między innymi dlatego, że są przystępne cenowo, ale także dlatego, że do ich użytkowania wcale nie potrzebujemy peceta. Jest mianowicie całe mnóstwo gier i aplikacji, które odpalimy wprost z gogli, bez przewodów. Kolejną zaletą Quest 2 jest to, że inaczej niż np. gogle HTC Vive, nie wymagają one dodatkowych stacji bazowych śledzących nasz ruch (tzw. latarni), ponieważ ów ruch śledzony jest poprzez wbudowane w HMD kamerki.

Model gogli VR Procent użytkowników posiadających dany model Oculus Quest 2 39.62% Valve Index HMD 15.79% Oculus Rift S 14.77% HTC Vive 8.26% Windows Mixed Reality 5.69% Oculus Rift 4.84% Oculus Quest 4.35% HTC Vive Pro 1.94% HTC Vive Cosmos 1.82% HTC Vive Pro 2 0.45% Riftcat Vridge 0.41% Pico Neo 3 0.30% Pimax 8K 0.23% Sony PlayStation VR 0.19% Pimax 5K Plus 0.12% Pico Neo 2 0.06%

Na dzień 13.01.2022 r., już niemal 2% wszystkich użytkowników Steama posiada jakieś gogle VR. Niemal 40% z nich użytkuje z kolei Oculus Quest 2

Valve Index to kolejne, bardzo popularne gogle VR. Niestety, podobnie jak w przypadku gogli od HTC, tak i tutaj do funkcjonowania konieczne są tzw. latarnie

I właśnie dlatego, że gogle Oculus Quest 2 cieszą się największą popularnością wśród miłośników VR-u (a także dlatego, że sama użytkuję je już niemal rok), to aplikacjom i grom na te właśnie gogle, poświęcam niniejszy materiał. Na kolejnych podstronach znajdziecie po kilka tytułów najciekawszych moim zdaniem gier i aplikacji dedykowanych różnym rodzajom VR-owej aktywności. Pamiętajcie przy tym jednak proszę, że niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematyki najlepszych produkcji, ponieważ na rynku jest takowych już całkiem sporo. Opisanie ich wszystkich rozbudowałoby ten materiał o 4 czy 5 razy, ale niewykluczone, że jeśli ów materiał się spodoba, to pojawią się kolejne, skupione już na opisie produkcji z poszczególnych kategorii. Zachęcam też, aby w komentarzach wymieniać się tytułami innych gier i aplikacji, które spodobały się najbardziej także Wam.

Gogle HP Reverb G2 - HMD, który uchodzi za jeden z najlepszych na rynku. Nie jest jednak specjalnie przystępny cenowo