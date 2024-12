Direct3D Work Graphs na pierwszym teście. Rezultaty są mieszane, ale to dopiero wstępna implementacja bibliotek

Zaprezentowane niedawno biblioteki Direct3D Work Graphs mogą w przyszłości pozytywnie wpłynąć na wydajność komputerów w grach. Nowe rozwiązanie Microsoftu będzie docelowo odciążało procesor, poprzez stworzenie karcie graficznej większej autonomii działania. Dzięki Work Graphs GPU będzie samodzielnie przydzielało sobie zadania i następnie je wykonywało. W sieci opublikowano pierwszy test graficzny z wykorzystaniem omawianych bibliotek.

Direct3D Work Graphs na razie nie zachwyca wydajnością. Są jednak przesłanki, by sądzić, że przyszłe implementacje bibliotek pozwolą zauważalnie zwiększyć liczbę FPS-ów w grach.

Minie zapewne sporo czasu zanim deweloperzy gier będą w stanie optymalnie wykorzystać nową propozycję Microsoftu, o której pisaliśmy kilka dni temu. Na pewno nie należy nastawiać się na osiągnięcie spektakularnych rezultatów na samym początku. Dowodzi temu opublikowany test. Ogranicza się on na razie przede wszystkim od obliczeń powiązanych z shaderami. Do testu wykorzystano komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 7700X oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Po lewej stronie ekranu znajduje się test z wyłączonym Work Graphs, po prawej zaś test z aktywowaną funkcją.

Efekty nie są niestety, póki co, jednoznaczne. W początkowej fazie nieco lepszą wydajność odnotowano w pierwszym z omawianych scenariuszy. Mowa tutaj o różnicy 5-8 FPS-ów. Proporcje jednak odwracają się w dalszej części testu. Po kilkunastu sekundach Work Graphs wysuwa się na prowadzenie, oferując docelowo nawet ponad 50 FPS-ów więcej. Następnie wyniki ponownie się wyrównują, by ostatecznie znowu zaoferować niewielką przewagę systemowi niekorzystającemu z nowych bibliotek. Należy pamiętać, że jest to dosyć wczesna implementacja Work Graphs, która z pewnością nie prezentuje jakości końcowej. Choć uzyskiwane obecnie rezultaty mogą nieco rozczarowywać, to odnotowana w ukazanej z szerszej perspektywy scenie przewaga 50 FPS-ów dobrze rokuje na przyszłość.

Źródło: Compusemble (YouTube), WCCFTech