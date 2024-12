Microsoft DirectSR uprości znacząco implementację technik NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS w grach

Techniki upscalingu obrazu zagościły już na stałe w grach PC-towych. NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS trafiają do coraz większej liczby tytułów, zwiększając znacząco liczbę FPS-ów. Firma Microsoft planuje już wkrótce mocno uprościć ich implementację. Poznaliśmy pierwsze informacje na temat DirectSR. Głównym celem jest ułatwienie pracy deweloperem gier i poszerzenie listy tytułów wspieranych przez wszystkie wymienione techniki.

Podczas GDC 2024 Microsoft zaprezentuje API DirectSR, które pozwoli deweloperom za pomocą pojedynczego kodu zaimplementować wszystkie trzy techniki upscalingu obrazu w grach.

Od pewnego czasu wiemy, że Microsoft pracuje nad Auto SR, który ma umożliwić stosowanie upscalingu także w aplikacjach nie wspierających natywnie tej funkcji. Kolejnym pomysłem amerykańskiej firmy jest DirectSR. Nazwa nie bez powodu nawiązuje do API DirectX, które jest dzisiaj podstawą dla większości gier dostępnych na rynku. DirectSR pozwoli na stosunkowo łatwą i bezproblemową implementację w grach techniki DLSS oraz rozwiązań konkurencyjnych. Będzie to możliwe dzięki wspólnemu zestawowi danych wejściowych i wyjściowych. Do zaimplementowania różnych technik upscalingu obrazu wystarczy pojedynczy kod.

Więcej konkretów na temat DirectSR zostanie zaprezentowanych podczas wydarzenia GDC 2024, które odbędzie w drugiej połowie marca w San Francisco. API będzie częścią dostępnego publicznie pakietu Agility SDK. Na tej podstawie deweloperzy będą mogli przetestować DirectSR i podzielić się uwagami z Microsoftem. W praktyce API może być małą rewolucją w kwestii implementacji technik upscalingu obrazu. Obecnie nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której gra oferuje na premierę wyłącznie DLSS lub FSR. Ujednolicenie kodu implementującego te funkcje uprości cały proces i zabierze deweloperom argumenty, które były głównym wytłumaczeniem dla braku określonych technik w grach. Oczywiście potrzebna jest też wola producentów kart graficznych, by nie blokowali oni wsparcia dla konkurencyjnych rozwiązań.

