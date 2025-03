System Windows doczeka się funkcji AI, która pozwoli wymazywać obiekty ze zdjęć. Zupełnie jak w programie Adobe Photoshop

Microsoft udostępnił kolejną nowość dla użytkowników, którzy korzystają z wczesnych wersji systemu Windows (program Insider Preview). Wszystkie firmy gonią obecnie za AI, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, że wprowadzana funkcja jest związana z tym aspektem. Do tej pory w systemowym edytorze zdjęć (poprzez aplikację Zdjęcia) mogliśmy usunąć niepotrzebny element przy pomocy opcji Usuwanie plamek. Funkcja ta zmienia swoją nazwę i możliwości.

Nowa funkcja wprowadzana przez Microsoft do systemu Windows dotyczy edytora zdjęć, który jest dostępny w aplikacji Zdjęcia. Użytkownicy już wkrótce będą mogli skorzystać z zaktualizowanej funkcji Usuwanie plamek, która pozwala pozbyć się konkretnych elementów z edytowanych grafik.

Nowa aktualizacja jest już dostępna dla Insiderów, czyli osób, które korzystają z kanałów Canary, Dev, Beta lub Release Preview (w tym ostatnim wypadku nowość będzie osiągalna także dla systemu Windows 10). Microsoft ogłosił, że oprócz wspomnianej dziesiątej odsłony systemu z wprowadzanej funkcji skorzystają również użytkownicy Windowsa 11 i wersji na urządzenia z procesorami ARM. Jedynym wymogiem jest aplikacja Zdjęcia w wersji 2024.11020.21001.0 lub nowszej. Chcąc szybko usunąć mały fragment z danej grafiki, do tej pory mieliśmy możliwość posługiwania się funkcją Usuwanie plamek, która jeszcze istnieje w aplikacji Zdjęcia. Pozwala ona jednak usunąć tylko niewielką, a w dodatku okrągłą część ze zdjęcia. Same efekty też nie są zbyt powalające - opcja jest zwyczajnie mało funkcjonalna. Teraz ma się to zmienić.

Usuwanie plamek zniknie więc z edytora, a w zamian otrzymamy Wymazywanie generatywne (w wolnym tłumaczeniu, oficjalnie Generative erase). Teraz funkcja będzie w stanie analizować tło i dokładniej usuwać obiekty, a dodatkowo sam zakres zaznaczenia będzie dowolny - istnieje możliwość selekcji wielu elementów, zanim przejdziemy do ich usuwania. Firma pokazała przykład wykorzystania opcji, który możemy zobaczyć poniżej. Jest więc spora szansa, że nareszcie funkcja stanie się jakkolwiek użyteczna. Na dodatek wcześniej prezentowane funkcje, które dotyczyły rozmywania, usuwania i zastępowania tła, również stały się dostępne. Po raz pierwszy Windows 10 także otrzyma omawiane opcje AI związane z edycją grafik. Natomiast nie wiemy dokładnie, kiedy zmiany trafią do normalnych użytkowników.

Obraz przed dokonaniem zmian...



... i tuż po nich

Źródło: Microsoft