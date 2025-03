Microsoft będzie wkrótce wymuszał instalację aktualizacji 23H2 do systemu operacyjnego Windows 11

Istnieje wiele zalet regularnego aktualizowania systemu operacyjnego, wśród których najważniejsza jest poprawa bezpieczeństwa. Trwałe wyłączenie automatycznego instalowania poprawek do systemów Windows 10 i 11 nie jest możliwe bez sięgania do zaawansowanych opcji systemu lub specjalnych aplikacji. Możliwe jest jednak wstrzymanie większych aktualizacji funkcji na czas nieokreślony. W przypadku systemów w wersji 21H2 i 22H2 to się wkrótce zmieni.

Microsoft zapowiedział automatyczne wymuszenie aktualizacji Windows 11 do wersji 23H2. Proces dotyczy posiadaczy komputerów ze starszymi kompilacjami systemu operacyjnego.

Osoby, które nie posiadają jeszcze Windowsa 11 w wersji 23H2 muszą przygotować się na to, że odpowiednia aktualizacja zostanie wkrótce zainstalowana automatycznie. Dotyczy to tych kompilacji systemu, dla których już zakończono wsparcie lub będzie ono zakończone w nieodległej przyszłości. Mowa tutaj o wspomnianych wyżej wersjach 21H2 i 22H2. Pierwsza z kompilacji przestała otrzymywać aktualizacje 10 października 2023 roku. Wsparcie dla drugiej skończy się 8 października 2024 roku.

Co ciekawe, proces automatycznej aktualizacji będzie przeprowadzany z wykorzystaniem uczenia maszynowego, w celu identyfikacji systemów o możliwe najwyższej kompatybilności z nowymi wydaniami Windowsa 11. Urządzenia o mniejszej kompatybilności zostaną zaktualizowane w późniejszym terminie, żeby umożliwić twórcom sprzętu i aplikacji dostosowanie się do najnowszej kompilacji systemu. Warto odnotować, że aktualizacja 23H2 zadebiutowała w październiku zeszłego roku, a już w kwietniu może zostać wypuszczona wersja 24H1.

Źródło: Microsoft, Tom's Hardware