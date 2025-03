Super Resolution może w przyszłości trafić do każdej aplikacji uruchamianej na Windows 11. Microsoft już testuje tę funkcję

Funkcja Super Resolution stała się nieodłącznym elementem pejzażu grania na PC. Ma ona szereg wad i zalet, ale nadal trudno sobie wyobrazić bez niej obsługę Ray Tracingu w wielu tytułach. Według najnowszych doniesień Microsoft pracuje nad systemową odmianą Super Resolution, którą będzie można aktywować w dowolnej aplikacji. To oznacza prawdopodobnie możliwość jej użycia także w grach, które natywnie nie wspierają żadnego upscalingu obrazu.

Jak wynika z publikacji w serwisie X, Microsoft pracuje nad funkcją, która pozwoli na aktywację Super Resolution z poziomu Windowsa 11 w każdej aplikacji. Opcja może trafić do użytkowników w ramach aktualizacji 24H2.

Do zaprezentowanych informacji należy podejść z pewną dozą ostrożności, ale zaprezentowane zrzuty ekranu nie pozostawiają wiele w sferze domysłów. Pochodzą z testowej wersji aktualizacji 24H2 do Windowsa 11. Standardowo funkcja upscalingu systemowego jest ukryta, jednak są użytkownicy, którzy byli w stanie uzyskać do niej dostęp. Jeśli nic się nie zmieni, to w przyszłości w zakładce System - Wyświetlacz - Grafika pojawi się nowa opcja pozwalająca na aktywację "Automatycznego super resolution". Można będzie włączyć ją we wszystkich aplikacjach lub tylko wybranych z nich. Jak wynika z uwagi widocznej na pierwszym zrzucie ekranu, dotyczy to także gier, czyli tego segmentu, który może potencjalnie zyskać na tym najwięcej.

Super Resolution aktywowane z poziomu ustawień Windowsa ma wykorzystywać odpowiednie rozwiązania sprzętowe. To oznacza, że funkcja zrobi użytek z modułów NPU obecnych w nowych procesorach Intela i AMD. Wiele wskazuje na to, że będzie to rozwiązanie na miarę Auto HDR, które pozwala uzyskać obraz zbliżony do HDR w aplikacjach nie wspierających domyślnie tej funkcji. Ostatecznie wszystko sprowadzi się do jakości obrazu i wzrostu wydajności. Wątpliwe jest, że automatyczne SR będzie tak dobre, jak w przypadku natywnej implementacji w grach i wykorzystania rdzeni Tensor NVIDII, jednak może to być pewnego rodzaju przełom. Oczywiście nie mamy gwarancji, czy funkcja rzeczywiście trafi do aktualizacji 24H2. W przeszłości Microsoft niejednokrotnie rezygnował z opcji, które pojawiały się w testowych wersjach Windowsa.

Version 24H2 will have an AI "Super Resolution" feature, as previous reports mentioned. Here are some settings for it in Graphics settings - a default toggle and per-app options. (26052) pic.twitter.com/fI9t4ksTWH — PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 10, 2024

Źródło: @PhantomOfEarth (X), VideoCardz