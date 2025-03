Windows 11 Insider Preview - Microsoft podaje pełną listę zmian, które wkroczą do systemu. Wśród nich komenda sudo z Linuxa

Microsoft zaprezentował nową odsłonę systemu Windows 11, która przeznaczona jest dla osób korzystających z programu Insider Preview (dostępna zarówno dla Canary, jak i Dev Channel). Omawiana edycja oznaczona jest numerem 26052 i wyjątkowo nie różni się niczym pomiędzy wspomnianymi kanałami. Niektóre z wprowadzonych zmian to: nowa komenda zapożyczona z Linuxa, lepsza kontrola nad aparatami słuchowymi, czy też usprawnienia dla grafików.

Najgłośniejszą zmianą ostatnich dni, która jest już oficjalnie dostępna dla testerów, jest rzecz jasna polecenie sudo, które zna niemalże każdy użytkownik systemu Linux. Pozwala ono uzyskać uprawnienia administratora w terminalu i tę samą funkcję będzie pełnić w Windowsie. „Nowa” opcja jest możliwa do włączenia w ustawieniach i może działać w trzech trybach. Dzięki niej nie trzeba będzie teraz uruchamiać nowego terminala z podwyższonymi uprawnieniami, gdyż wystarczy do tego jedna komenda. Polecenie sudo jest znane w systemach GNU/Linux od naprawdę wielu lat, więc wdrożenie tego rozwiązania do Windowsa zajęło dość sporo czasu.

Kolejne zmiany dotyczą usprawnień dla osób, które noszą aparaty słuchowe. Mają one teraz większą kontrolę nad ustawieniami audio, takimi jak: dostosowanie „dźwięków otoczenia” (ang. ambient sound), czy też wybranie odpowiedniego zestawu ustawień (ang. audio presets). Użytkownicy otrzymali także narzędzie do testowania nagrań dźwiękowych z mikrofonu. W omawianej wersji systemu platforma Windows Mixed Reality została wycofana i nie można z niej dłużej korzystać. Zmian doczeka się również wirtualny asystent Microsoft Copilot. Po skopiowaniu tekstu z dowolnego miejsca pojawi się monit, który pozwoli nam przesłać ten fragment do chatbota, wyjaśnić jego znaczenie lub go podsumować. W ustawieniach pojawiła się opcja automatycznego uruchamiania Copilota podczas startu systemu.

Następne nowości docenią graficy komputerowi, ponieważ okno z funkcją Zarządzanie kolorami zostało całkowicie przebudowane. W tym miejscu możemy zarządzać profilami kolorów, a także wybrać odpowiednie profile dla określonych monitorów. Aplikacja Aparat może już skanować kody QR i dzięki nim łączyć się z docelową siecią Wi-Fi. Nie zabrakło także lepszej reklamy usługi Microsoft 365 w Microsoft Store - teraz każdy może się jeszcze bliżej zapoznać z planami subskrypcji tego rozwiązania. Wiele z pozostałych nowości to poprawki błędów oraz zmiany pomniejszych ustawień. Jeśli jesteśmy nimi zainteresowani, to musimy udać się pod ten adres.

