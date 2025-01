Windows 11 - do systemu zmierza aktualizacja, dzięki której zyska on kilka ciekawych funkcji w pracy z grafiką

Najnowsza odsłona systemu od Microsoftu - Windows 11 - jest obecna na coraz większej liczbie urządzeń, a sami twórcy stale starają się wprowadzać udoskonalenia różnych funkcji. Dostęp do nowości najpierw mają osoby, które są uczestnikami programu Windows Insider. Pozwala on na skorzystanie z mniej stabilnych wersji systemu, które jako pierwsze otrzymują uaktualnienia. Nadchodzące zmiany powinny się okazać całkiem przydatne dla wielu osób.

Microsoft testuje nową funkcjonalność dla systemu Windows 11, która jest już dostępna za pośrednictwem uczestnictwa w programie Windows Insider. Zmiany dotyczą przede wszystkim aspektów związanych z grafiką.

Jedna z nadchodzących aktualizacji funkcji będzie dotyczyła programu Snipping Tool, czyli po polsku Narzędzie Wycinanie. Umożliwi ona kopiowanie dowolnego tekstu z przechwyconych zrzutów ekranu. O przydatności takiej opcji nie trzeba zbyt wiele mówić, natomiast można wspomnieć, że niemalże identyczna funkcjonalność jest od dawna dostępna poprzez program Microsoft PowerToys (Ekstraktor tekstu). Tym razem jednak Narzędzie Wycinanie pozwoli nam także na ukrycie poufnych informacji, w przypadku kiedy zrobimy zrzut ekranu z wrażliwymi danymi. Dzięki temu nasz adres mailowy, czy też numer konta nie będzie widoczny i szybko będziemy mogli przesłać fragment ekranu przedstawiający jakiś dokument - bez żadnych obaw.

Kolejne zmiany obejmują powiadomienia, które będą dotyczyć nowego zdjęcia zrobionego urządzeniem mobilnym (połączonym z aplikacją Phone Link). Kiedy na nie klikniemy, będziemy mogli od razu przejść do edycji danej grafiki. Następna nowość to wyszukiwanie tekstowe w zdjęciach, które umieszczone są na wirtualnym dysku OneDrive. Po wpisaniu frazy "niebo" pokażą się nam wszystkie zdjęcia, które zawierają w sobie ten element. Dostępne będzie także wyszukiwanie po lokalizacji. Ostatnia funkcja to szybkie rozmycie tła w dowolnej fotografii. Zmiany nie są zbyt wielkie, natomiast z pewnością ułatwią pracę w systemie Windows 11.

