Microsoft PowerToys - czyli jak zwiększyć swoją efektywność pracy oraz w pełni wykorzystać możliwości systemu Windows

Sporo użytkowników najpopularniejszego systemu operacyjnego nie wie, że jego funkcjonalność można w łatwy sposób rozszerzyć, a tym samym zwiększyć efektywność swojej pracy. Dostępnych jest wiele programów, które dodają sporo funkcji do systemu i otwierają przed nami nowe możliwości. Jednak żaden z nich nie jest tak dobry, jak tytułowy Microsoft PowerToys. Początki obecnej wersji programu sięgają 2019 roku (a tak naprawdę już Windowsa 95, ale to już inna historia) i od tego czasu producent konsekwentnie dodaje do niego nowe "narzędzia". Przeznaczony jest on dla tzw. Power Userów, czyli użytkowników, którzy wykorzystują bardziej zaawansowane możliwości systemu.

Autor: Natan Faleńczyk

Ten poradnik ma za zadanie poprowadzić nawet zwykłych użytkowników, aby sami zaczęli wykorzystywać pełen potencjał systemu, z którego korzystają. Począwszy od instalacji programu, aż po pełen opis wszystkich jego możliwości. Krok po kroku przedstawione zostaną funkcje, które z pewnością będą bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu. Sam program można przyrównać do multitool'a, który mimo swoich niewielkich rozmiarów, zawiera w sobie wiele przydatnych narzędzi. Możemy liczyć na to, że po zapoznaniu się ze wszystkim, co może nam zaoferować, nasza codzienna produktywność wzrośnie i to znacząco, a praca z systemem stanie się dużo łatwiejsza. Ogromnym plusem jest również to, że cały program jest dostępny w języku polskim, więc nie musimy się martwić, że nie zrozumiemy jakiejś dostępnej opcji.

Microsoft PowerToys to wielofunkcyjny program, pozwalający na wykorzystanie pełnego potencjału systemu Windows. Dzięki niemu nasza codzienna praca stanie się dużo łatwiejsza i będziemy działać efektywniej.

Microsoft PowerToys - Instalacja programu

Na początku musimy pobrać program. Przechodzimy więc pod ten link i po ściągnięciu pliku, uruchamiamy go. Naszym oczom ukaże się okienko instalatora, w którym pod przyciskiem Options możemy zmienić lokalizację, w jakiej ma być zainstalowany (można zostawić domyślną). Po jej ustaleniu zaznaczamy I aggree to the license terms and conditions, a następnie klikamy Install. Zacznie się proces instalacji. Po jego zakończeniu naciskamy Close i możemy przejść do zaznajomienia się z jego możliwościami.