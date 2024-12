Windows 11 - najnowsza poprawka może wywoływać błędy na niektórych komputerach z płytami głównymi MSI

Problemy z aktualizacją systemów operacyjnych Windows nie są nowością. Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia o kłopotach, które trapią ich użytkowników. Kolejnym przykładem tego typu jest udostępniona 22 sierpnia poprawka KB5029351. Najnowszy problem nie uniemożliwia korzystania z komputera, ale powoduje wyświetlenie poważnego błędu podczas procesu aktualizacji. Dotyczy użytkowników niektórych płyt głównych MSI.

Użytkownicy płyt głównych MSI z chipsetami Z690 i Z790, z najnowszą wersją BIOS-u, doświadczają błędu BSOD podczas próby zainstalowania aktualizacji KB5029351 do Windowsa 11. Microsoft bada sprawę.

Podczas restartu komputera, w trakcie którego instalowana jest najnowsza poprawka, użytkownicy niektórych płyt głównych MSI doświadczają wyświetlenia błędu BSOD. Po kilku kolejnych automatycznych restartach, przywracana jest poprzednia wersja systemu. Problem ma zatem stosunkowo poważny charakter, choć nieco pocieszające jest to, że po automatycznym przywróceniu poprzedniej wersji systemu wszystko działa prawidłowo. Jak podaje firma MSI, występowanie błędu wiąże się ściśle z najnowszymi aktualizacjami BIOS-u, które dodają do listy wspieranych procesorów jednostki z rodziny Raptor Lake-S Refresh. Dotyczy to zwłaszcza płyt głównych z chipsetami Z690 i Z790.

Sprawę bada także Microsoft. Feralną poprawkę wycofano już z usługi Windows Update, ale tylko w przypadku systemów, których błąd dotyczy. Pozostali ciągle mają do niej dostęp. KB5029351 to aktualizacja dostępna w ramach tak zwanej "wersji zapoznawczej". To oznacza, że nie jest automatycznie instalowana na większości systemów. Chęć jej wgrania trzeba potwierdzić w usłudze Windows Update. Zazwyczaj tego typu poprawki dołączane są do kolejnej właściwej aktualizacji systemu w kolejnym miesiącu. Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu Microsoft upora się z problemami.

