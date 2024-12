Najnowszy standard Wi-Fi 7 nie dla systemu Windows 10. Użytkownicy będą musieli skorzystać np. z Windowsa 11

Każdego dnia korzystamy z któregoś ze standardów radiowej sieci bezprzewodowej, czyli najogólniej mówiąc - Wi-Fi. Towarzyszy on nam już od 1997 roku i od tamtego czasu zdążył się znacząco rozwinąć. Pierwsza wersja umożliwiała przesył danych z prędkością maksymalnie 2 Mb/s, a sam zasięg wynosił raptem 20 m. Obecnie mamy do czynienia ze standardami Wi-Fi 6 oraz 6E, które oczekują na swojego następcę. Siódma odsłona może mieć jednak problemy z Windowsem 10.

Pewien dokument firmy Intel, który został ujawniony na portalu X, wskazuje na fakt, że nadchodzący standard Wi-Fi 7 może nie być obsługiwany przez system Windows 10.

Zostając jeszcze chwilę przy historii, warto wspomnieć z jak wielkim rozwojem technologicznym mamy do czynienia. Jak wspomniano, pierwszy standard Wi-Fi (IEEE 802.11) mógł umożliwić dość niski przesył danych (2 Mb/s) i funkcjonował jedynie na paśmie 2,4 GHz. Natomiast dostępny obecnie Wi-Fi 6E (802.11ax) jest w stanie przesyłać dane z prędkością 9608 Mb/s i obsługuje trzy pasma - 2,4, 5 oraz 6 GHz. Wielkimi krokami zbliża się jednak wprowadzenie standardu Wi-Fi 7 (802.11be), ponieważ jego debiut przewidziano na końcówkę obecnego roku (2023). Tak jak poprzednik obsłuży on trzy pasma częstotliwości, jednak zaoferuje nam o wiele większą przepustowość łącza - 46 Gb/s. Można więc mówić o małej rewolucji w świecie łączności bezprzewodowej. Z doniesień wynika jednak, że jeśli zechcemy w przyszłości skorzystać z tego rozwiązania, to Windows 10 nam tego nie zapewni.

A document reveals Windows 10 doesn’t support Wi-Fi 7, due to lack of Windows 10 driver certified by Microsoft.

Qualcomm and MediaTek Wi-Fi 7 don’t support Windows 10 either. Microsoft limits Wi-Fi 7 to Windows 11 only?

Platforma Intela obsługująca Wi-Fi 7 (Intel BE200 Gale Peak 2), której dotyczy omawiana dokumentacja, będzie w stanie funkcjonować na nowszych dystrybucjach Linuxa, ChromeOS oraz systemie Windows 11. Oznacza to, że nie zostaną udostępnione oficjalne sterowniki wspierające nowy standard łączności dla Windowsa 10. Wiemy też, że ani Qualcomm, ani MediaTek, którzy w kwestii łączności bezprzewodowej mają sporo do powiedzenia, także nie zaoferują wsparcia dla dziesiątej odsłony Windowsa. Sporo rozwiązań, które do tej pory pokazano, takich jak płyty główne z chipsetem Intel Z790, ma już na pokładzie Wi-Fi 7. Sam Intel współpracuje też z Microsoftem i promuje najnowszą wersję Windowsa. Zapewne, nawet gdyby sytuacja sprawdziła się dla wszystkich użytkowników Windows 10, wielu z nich nadal nie będzie czuło istotnej potrzeby zmiany dotychczasowego systemu operacyjnego - wszak masowe korzystanie z nowego standardu, będzie wymagało upłynięcia sporej ilości czasu.

