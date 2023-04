Windows 10 nie otrzyma więcej nowych funkcji. Microsoft przestał rozwijać najpopularniejszą wersję swojego systemu

Kilka lat temu, Microsoft zmienił model dostarczania aktualizacji. Zamiast wydawania oddzielnego pliku dla każdego rozwiązywanego problemu, zadecydowano o agregowaniu ich w jedną, comiesięczną paczkę aktualizacji. Każda następny zbiór poprawek zawierał wszystkie poprzednie. Zainstalowanie najnowszej aktualizacji skutkowało posiadaniem w pełni aktualnego systemu. Oprócz tego, dwa razy w roku - wiosną i jesienią, wydawano aktualizacje funkcji.

Bieżąca wersja Windows 10 (oznaczona jako 22H2) będzie ostatnią, system nie otrzyma już żadnych dużych aktualizacji i nowych funkcji . Rozwój Windows 10 został zakończony.

Microsoft już w styczniu przestał sprzedawać na swojej stronie licencje na Windowsa 10. Poprawki bezpieczeństwa będą wydawane jeszcze do 14 października 2025 roku, więc pod tym względem nie ma powodów do obaw. Do tego czasu użytkownicy będą otrzymywać też wsparcie techniczne. Oczywiście Microsoft korzysta z okazji, aby zachęcić użytkowników do aktualizacji do Windows 11. Część użytkowników systemu Windows 10 utknęła jednak w tym systemie, ponieważ ich urządzenia nie spełniają minimalnych wymagań systemowych dotyczących Windows 11. Chociaż istnieją sposoby na obejście ich, mogą one powodować problemy.

Źródło: Microsoft