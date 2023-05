Jak sprawdzić zapomniane hasło do Wi-Fi w Windows 11 i 10, MacOS oraz Linux? Poradnik

Bezprzewodowa łączność Wi-Fi to dla większości z nas standardowa metoda łączenia się z internetem w domu, biurze, szkole itp. Korzystamy z niej nie tylko na laptopach, ale w wielu przypadkach również na komputerach stacjonarnych, bo nowsze i lepiej wyposażone płyty główne mają tego typu łączność w standardzie. Zazwyczaj hasło wpisujemy raz i o nim zapominamy na długie miesiące lub nawet lata, bo komputer łączy się z taką siecią automatycznie. Problem pojawia się tedy, gdy z jakiegoś powodu zapominamy tego hasła, a chcemy wykorzystać je, by połączyć się z internetem na innym urządzeniu. Jeśli kupujesz nowy komputer lub po prostu resetujesz ustawienia systemowe, ale wcześniej chcesz sprawdzić, jakie jest hasło do Wi-Fi, z którym aktualnie się łączysz, to możesz to zrobić bardzo łatwo. Zobacz poradnik.

Autor: Tomasz Duda

Rzecz jasna wielu spośród Was doskonale wie, jak to zrobić, bo wśród czytelników PurePC znajduje się bardzo zacne grono zaawansowanych użytkowników lub wręcz specjalistów. Jednak warto pamiętać, że są też osoby, które nie mają bladego pojęcia, że w ogóle istnieje taka możliwość. Nie będzie tajemnicą, że ten bardzo krótki poradnik kierowany jest właśnie do osób początkujących, które wpisują hasło “jak sprawdzić hasło do Wi-Fi” w Google. Jak wiadomo, wielu typowych użytkowników, zwłaszcza tych początkujących korzysta z systemu Microsoft Windows, bo taki dostali wraz z laptopem lub komputerem stacjonarnym. Dlatego w tym poradniku pokażę przede wszystkim, jak znaleźć hasło do Wi-Fi w Windows 11 i starszym Windows 10. W razie gdyby jednak ktoś korzystał z komputerów Mac lub sprzętu z Linuksem, to dodam podobne porady na podstawie macOS 13 (Ventura) oraz Linux. W obu przypadkach procedura krok po kroku jest bardzo podobna, więc można skorzystać z tych samych zrzutów ekranowych i opisów. Przejdźmy zatem do meritum sprawy.

Zapomniane hasło do Wi-Fi można znaleźć bez problemu w systemach Windows, macOS i Linux. Wystarczy kilka prostych kroków, które opisuję w tym krótkim poradniku.

Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w Windows 11 i Windows 10?

Aby znaleźć zapomniane hasło do Wi-Fi w systemie Windows 10 i 11, otwórz menu Start i w polu wyszukiwania (w Windows 10 jest ono na dole, a w Windows 11 na górze) wpisz hasło Panel. W wynikach wyszukiwania wyświetli się Panel sterowania - kliknij go. Następnie w prawym górnym narożniku okna ustaw widok o nazwie Kategoria, a później znajdź sekcję Sieć i Internet, i poniżej jej kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania. W kolejnym oknie po lewej stronie odszukaj opcję Zmień ustawienia karty sieciowej i kliknij ją. Wyświetlą się połączenia sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie używaną sieć Wi-Fi i z menu kontekstowego wybierz opcję Stan. Pojawi się mniejsze okno, w którym należy znaleźć i kliknąć przycisk Właściwości sieci bezprzewodowej. Teraz na górze otwórz zakładkę o nazwie Zabezpieczenia. Tutaj widoczne jest pole Klucz zabezpieczeń sieciowych, poniżej którego jest opcja Pokaż znaki. Po jego kliknięciu we wspomnianym polu pojawi się hasło do Wi-Fi, z którego aktualnie korzystasz. Możesz je zapisać do użytku w przyszłości, choć rzecz jasna lepszym pomysłem jest jego skopiowanie i wklejenie do bezpiecznego menedżera haseł. Poniżej możesz zobaczyć, jak ta procedura wygląda na zrzutach ekranowych.

Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w macOS (Apple)?

Komputery Apple są coraz popularniejsze również w Polsce. Co prawda systemowi macOS daleko jest do statystyk, jakimi pochwalić może się Windows, ale sporo osób, które nie potrzebują komputera do gier, lecz zamierzają używać go do pracy z grafiką, zdjęciami, obróbki wideo, czy po prostu pracy biurowej lub rozrywki wybierają go chętnie. Dlatego dodam również krótką poradę gdzie znaleźć hasło do Wi-Fi w macOS. Opieram się tutaj na najnowszej dostępnej w chwili pisania poradnika wersji macOS 13 Ventura. Procedura jest ekstremalnie krótka i ma zaledwie trzy kroki. Po pierwsze: kliknij ikonę sieci Wi-Fi na pasku systemowym i wybierz opcję Ustawienia Wi-Fi. W nowym oknie wyświetli się lista sieci, wśród których jest ta, z którą się aktualnie łączysz. Teraz kliknij przycisk z trzema kropkami po prawej stronie danej sieci i wybierz opcję Kopiuj hasło. Na koniec możesz to hasło wkleić do bezpiecznego menedżera haseł lub jeśli chcesz je tylko sprawdzić, to możesz użyć zwykłej aplikacji notatnika, takiej jak np. TextEdit. Użyj kombinacji przycisków command + V, aby wkleić hasło.

Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w systemie Linux?

Co prawda ten poradnik jest głównie dla osób początkujących, które z natury dość rzadko korzystają z systemu Linux, ale postanowiłem też dodać fragment o tym gdzie znaleźć hasło do Wi-Fi w Linuksie, bo jednak może się to komuś przydać. W tym celu wystarczy skorzystać z terminalu / konsoli, przy czym zaznaczam, że konieczne jest posiadanie uprawnień roota, czyli innymi trzeba to zrobić za pomocą komendy “sudo”. W tym celu posłużyłem się Linuxem Manjaro, który mam zainstalowany na Raspberry Pi 4B, ale schemat ten powinien sprawdzić się również w innych dystrybucjach. Czy we wszystkich? Tego nie wiem, bo absolutnie nie uważam siebie za specjalistę od Linuksa. Przejdźmy więc do rzeczy. Po pierwsze: otwórz terminal i wpisz następującą komendę: sudo ls /etc/NetworkManager/system-connections/, zatwierdź ją i wpisz swoje hasło. W oknie terminalu wyświetli się pełna nazwa aktywnego połączenia Wi-Fi. W moim przypadku jest to “Vector.nmconnection”, ale u Ciebie zapewne będzie inaczej. W każdym razie ta nazwa przyda się w następnym poleceniu. Teraz wpisz sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/***, ale trzy gwiazdki na końcu zastąp nazwą twojego połączenia Wi-Fi (podana została po wcześniejszej komendzie). Kliknij Enter i zobaczysz cały zestaw różnych informacji. W sekcji [wifi-security] za pozycją “psk=" znajdziesz hasło do Wi-Fi, którego szukasz. Poniżej widać to samo na zrzutach ekranowych.