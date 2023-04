Windows 11 umożliwia teraz połączenie komputera z iPhone'ami. Nowa aplikacja Microsoftu do pobrania w App Store

Aplikacja Łącze z telefonem jest dostępna od lat - zadebiutowała w 2018 roku, jeszcze na Windowsie 10. Jak dotąd była użyteczna tylko dla posiadaczy smartfonów z Androidem. Umożliwiała wyświetlanie wiadomości SMS i odpowiadanie na nie, na nawiązywanie oraz odbieranie połączeń, wyświetlanie powiadomień oraz przesyłanie zdjęć. W przypadku telefonów Microsoft Duo, Samsung i HONOR można było uzyskać też dostęp do swoich aplikacji mobilnych na komputerze.

Microsoft poinformował na swoim blogu, że Windows rozszerza tę funkcjonalność na iPhone'y. Do jej działania potrzebny jest iPhone z systemem iOS 14 lub nowszym z zainstalowaną aplikacją Łącze do Windows, komputer z systemem Windows 11 z najnowszą wersją aplikacji Łącze z telefonem oraz połączenie Bluetooth. Po otwarciu aplikacji na komputerze należy zeskanować kod QR z telefonu, aby połączyć go z systemem Windows. Po sparowaniu włączamy udostępnianie kontaktów przez Bluetooth na iPhonie, włączamy "pokaż powiadomienia" i zezwalamy na udostępnianie powiadomień systemowych na komputerze przez Bluetooth.

Aplikacja łącze z telefonem umożliwia:

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Zarządzanie powiadomieniami w telefonie

Odczytywanie wiadomości SMS i odpowiadanie na nie

Wyświetlanie kontaktów z telefonu

Udostępnianie zdjęć/filmów i wiadomości grupowe nie są obsługiwane. Jeśli aplikacja nie umożliwia nam połączenia, będziemy musieli poczekać - Microsoft obiecuje, że udostępni taką możliwość wszystkim użytkownikom do połowy maja.

Źródło: Microsoft, Apple