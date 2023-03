Windows 11 - najnowsza aktualizacja systemu operacyjnego Microsoftu może znacząco spowalniać nośniki SSD

Najnowsza marcowa aktualizacja do systemu Windows 11 może powodować problemy u właścicieli nośników SSD. Okazuje się, że w niektórych przypadkach spowalnia znacząco ich pracę. Powody do zmartwień mają zwłaszcza użytkownicy modelu ADATA XPG SX8200 Pro 1 TB, ale wiele wskazuje na to, że kłopoty nie ograniczają się wyłącznie do tego przypadku. Microsoft jest świadomy problemu i można spodziewać się, że zostanie on skorygowany w niedalekiej przyszłości.

Marcowa poprawka do systemu Windows 11 może znacząco spowalniać nośniki SSD. Użytkownicy donoszą, że uzyskiwane przez nich transfery danych spadły nawet o połowę.

Problem obejmuje aktualizację KB5023706, która została udostępniona 14 marca. Początkowo wydawało się, że problem jest ograniczony do pojedynczego modelu nośnika, ale niedługo po tym zaczęły spływać raporty od innych użytkowników, którzy dysponują zupełnie odmiennymi napędami SSD. Sprawa wydaje się bardzo istotna, ponieważ w sieci można znaleźć głosy, że wydajność nośników zmniejsza się o połowę lub nawet więcej. Jest to odczuwalne zwłaszcza podczas kopiowania dużej liczby plików o rozmiarze kilku gigabajtów, ale nie ogranicza się wyłącznie do takich przypadków. Jeden z użytkowników podaje, że czas startu systemu na jego komputerze wydłużył się z około 14 do 31 sekund. Co ciekawe, odinstalowanie felernej aktualizacji naprawiło problem. Największe spadki dotyczą ponoć właścicieli laptopów.

Dokonałem u siebie kilku wstępnych testów po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji i mogę potwierdzić, że problem częściowo występuje. Podczas kopiowania kilku dużych plików z systemowego nośnika M.2 NVMe Samsung SSD 980 na nośnik Samsung SSD 870 EVO, działający w oparciu o interfejs SATA 6 Gb/s, uświadczyłem spadki transferu do wartości 230 MB/s, przy średniej nieprzekraczającej zbytnio 300 MB/s. W normalnych warunkach, przy tego typu plikach, uzyskuję ponad 500 MB/s. Podczas drugiej próby kopiowania było już znacznie lepiej, ale podobnie jak w przypadku testów portalu WCCFTech, proces zatrzymał się pewnym momencie na kilka sekund. Co ciekawe, podczas kopiowania tych samych plików ze starszego i niesystemowego nośnika Samsung SSD 860 EVO na Samsung SSD 870 EVO, nie odnotowałem podobnych problemów (średnia transferu mocno przekraczała 500 MB/s). Wiele zatem wskazuje na to, że sprawa dotyczy tylko nośników M.2 NVMe, nośników systemowych lub kombinacji obu tych przypadków. Nie odnotowałem wolniejszego rozruchu systemu.

Microsoft wydaje się być świadomy problemu, ponieważ na oficjalnej stronie poświęconej wspomnianej aktualizacji, znajduje się adnotacja, że kopiowanie dużych plików może trwać dłużej niż oczekiwano. Co prawda, według amerykańskiej firmy, ma on nie dotyczyć użytkowników domowych, ani małych firm, ale napływające informacje temu przeczą. Podano też tymczasowe rozwiązanie, jest ono jednak przeznaczone głównie dla klientów korporacyjnych. Pozostali będą musieli zaczekać na stosowną aktualizację. Warto odnotować, że to nie jedyne problemy z najnowszą poprawką do Windowsa 11. Niektórzy użytkownicy podczas jej ściągania doświadczają błędu 0x80244007. W przeszłości zdarzało się już, że aktualizacje do systemów Microsoftu obarczone były rozmaitymi wadami. Uniknąć problemów nie pomaga nawet program Windows Insider, w ramach którego wszelkie poprawki są testowane przez dużą grupę użytkowników przed ich właściwym opublikowaniem. Pozostaje mieć nadzieję, że amerykańska firma szybko upora się z najnowszymi kłopotami, bo wizja marnowania pełnego potencjału nośników SSD nie jest zbyt pociągająca.

Źródło: WCCFTech, TweakTown