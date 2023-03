Włączona w Windows 11 funkcja VBS obniża wydajność w grach i to nawet na topowej karcie NVIDIA GeForce RTX 4090

Problem odnoszący się do utraty wydajności w grach przy włączonej funkcji VBS (zabezpieczenia oparte na wirtualizacji) znany jest nam już od jakiegoś czasu. Kiedy tylko gracze dowiedzieli się, że jakaś systemowa opcja odbiera im klatki w grach, poszukiwali sposobu, aby ją wyłączyć. Z biegiem czasu sprawa zdążyła ucichnąć. Okazuje się jednak, że aktualizacja Windowsa może z powrotem domyślnie włączyć tę funkcję, a my nie będziemy nawet o tym wiedzieć.

Włączona funkcja VBS w systemie Windows negatywnie wpływa na wydajność praktycznie w każdej grze. Czy jest sens z niej korzystać?

Sama funkcja VBS ma podnosić poziom bezpieczeństwa naszego systemu, poprzez stworzenie środowiska wirtualnego w jego pamięci, które jest od niego ściśle odizolowane. Jak można się domyślić, celem jest utrudnienie złośliwemu oprogramowaniu przedostać się do systemu. Na komputerach z preinstalowanym systemem Windows 11 funkcja VBS jest domyślnie włączona. Sam Departament Ochrony USA wymaga, aby tak było na wszystkich używanych urządzeniach, ponieważ wydajność nie jest tak ważna, jak bezpieczeństwo. Niektóre update'y mogą włączyć ukradkiem tę funkcję zarówno na najnowszej wersji systemu, jak i Windows 10. Redaktor Tom's Hardware Jarred Walton zauważył, że od jakiegoś czasu opcja ta jest włączona zarówno u niego, jak i redaktora naczelnego Avrama Piltcha. Co ciekawe, Avram używał Windowsa 10 Home i nie zmieniał ustawień. Jarred postanowił więc przetestować wydajność w grach z włączonym i wyłączonym VBS. Czas pomiędzy wykonanymi testami wynosił kilka dni, jednak nie zostały zainstalowane żadne aktualizacje sterowników, ani gier. Wykorzystana została karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090. Okazuje się, że praktycznie w każdym z testowanych tytułów, można było zaobserwować wzrost FPS przy wyłączonej funkcji.

Jeśli spojrzymy na tabelę, ujrzymy, że najwięcej dodatkowych klatek zyskał Microsoft Flight Simulator, który najbardziej wykorzystuje procesor podczas gry. Tę samą zależność ujrzymy również w innych tytułach. Nawet w grze Cyberpunk 2077 widać średnio 5,8% więcej klatek. Wzrost wydajności maleje wraz ze zmianą rozdzielczości. Największy przyrost FPS widać więc przy 1080p i średnio-wysokich ustawieniach gry, z kolei najmniejszy przy rozdzielczości 4K i ustawieniach Ultra. Nadal jest to jednak zauważalne. To czy warto korzystać z funkcji udostępnionej nam przez Microsoft, który chce zadbać o nasze bezpieczeństwo, zależy już od naszych osobistych preferencji. Jeśli chcemy uzyskać kilkuprocentowy wzrost klatek w grach, instrukcję znajdziemy pod tym linkiem.

W przypadku, gdy to nie zadziała, możemy zastosować się do następujących kroków: naciskamy Win+R, po czym poleceniem regedit wchodzimy do edytora rejestru. Następnie klikamy po kolei: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard. Powinna ukazać się nam opcja EnableVirtualizationBasedSecurity, której wartość zmieniamy na 0. Restartujemy komputer i w menu Start wpisujemy fragment info i klikamy w Informacje o systemie. Następnie w nowo otworzonym oknie wyszukujemy Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji. Przy tej opcji powinniśmy ujrzeć Niewłączona. Od teraz nie musimy się już martwić spadkiem FPS w grach.

Źródło: Tom's Hardware, PurePC (poradnik)