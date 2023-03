Microsoft Insider - zapowiedziano poważne zmiany w programie. Trwają przygotowania gruntu pod system Windows 12

Windows Insider to specjalny program przeznaczony dla osób, które dobrowolnie decydują się na testowanie nadchodzących zmian w systemach operacyjnych firmy Microsoft. Amerykańska korporacja właśnie ogłosiła w nim poważne zmiany. Najważniejsza dotyczy wprowadzenia nowego kanału aktualizacji o nazwie Canary. Wiele wskazuje na to, że jest to przygotowywanie gruntu pod premierę Windowsa 12, który powinien ujrzeć światło dzienne w 2024 roku.

Amerykańska firma wprowadza zmiany do swojego programu Windows Insider. Dostępny będzie nowy kanał aktualizacji o nazwie Canary, a ranga dotychczasowego Dev Channel zostanie nieco obniżona. Wiele wskazuje na przygotowania do premiery systemu Windows 12.

Canary Channel przeznaczony jest do testowania zmian, które wymagają dłuższego okresu wdrożenia. Obejmuje to poważne modyfikacje jądra systemu czy interfejsu programowania aplikacji (API). Nowy kanał jest kierowany przede wszystkim do użytkowników z odpowiednią wiedzą techniczną, ponieważ aktualizacje dostarczane za jego pomocą będą nierzadko charakteryzowały się poważnymi błędami. Proces wewnętrznych testów zostanie znacząco skrócony, co sprawi, że otrzymane w jego ramach wersje systemu operacyjnego będą dużo bardziej niestabilne, niż w przypadku standardowego kanału testowego. Zabraknie też pełnej dokumentacji dla zaproponowanych zmian.

Kanał aktualizacji Przeznaczenie kanału Canary Channel Przeznaczony dla osób z dużą wiedzą techniczną. Obejmuje najnowsze eksperymentalne zmiany w systemie, które są niestabilne i posiadają ograniczoną dokumentację. Dev Channel Przeznaczony dla entuzjastów, którzy chcą przetestować i zapoznać się z najnowszymi zmianami w systemie Windows 11. Może cechować się niższą stabilnością i niewystarczającym poziomem dopracowania. Beta Channel Idealny dla tych, którzy chcą być pierwszymi użytkownikami rozwiązań przeznaczonych na rynek masowy. Aktualizacje te są zweryfikowane przez Microsoft i bardziej stabilne niż w przypadku Dev Channel, ale nadal testowe. Release Preview Channel Przeznaczony dla osób, które chcą przetestować nowe funkcje i uzyskać dostęp do kolejnej wersji systemu niedługo przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Kanał zalecany także dla użytkowników komercyjnych.

Microsoft wprowadza też szereg modyfikacji w już istniejącym kanale aktualizacji Dev. Przede wszystkim jego znaczenie zostanie nieco pomniejszone. Trafią bowiem tam dopiero te aktualizacje, które zostały zweryfikowane zewnętrznie w ramach Canary Channel. Wszyscy członkowie Windows Insider korzystający z Dev Channel, zostaną automatycznie przeniesieni do najnowszej kategorii testowej. Pozostanie w obrębie kanału Dev ma być możliwe, jednak wymagało będzie ponownej instalacji systemu. Beta i Release Preview Channel mają pozostać niezmienione i są zalecane dla większości użytkowników, którzy chcieliby zapoznać się z najważniejszymi zmianami w systemie przed innymi.

O ile może się wydawać, że wprowadzenie Canary Channel jest zabiegiem czysto technicznym, to wiele wskazuje na to, że kryje się za tym coś więcej. Firma Microsoft najprawdopodobniej szykuje w ten sposób grunt do testowania rozwiązań, które mają zostać zaimplementowane w kolejnej edycji Windowsa. Osoby zaznajomione z planami amerykańskiej firmy potwierdzają, że rozwój systemu będzie przebiegał teraz dwutorowo. Z jednej strony uwaga ma być poświęcana aktualizacjom Windowsa 11. Z drugiej zaś, kanał Canary posłuży to testów rozwiązań, które staną się bazą systemu Windows 12. Biorąc pod uwagę to, że Microsoft w zeszłym roku zapowiedział powrót do trzyletniego cyklu wydawania kolejnych dużych wersji systemu, jego premierę powinniśmy ujrzeć już w 2024 roku.

Źródło: Microsoft, Windows Central