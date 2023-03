Microsoft ulepsza systemowy eksplorator. Wśród nowości dodatkowe skróty klawiaturowe i lista proponowanych plików

Zaledwie kilka dni temu Microsoft poinformował o zmianach w programie Windows Insider. Najnowsze i najmniej stabilne funkcje początkowo zostaną dodane do kanału Canary, by w późniejszym czasie trafić do reszty testerów. W najnowszych buildach oznaczonych numerami 25314 i 23403 zaimplementowano kilka ciekawych rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo i ułatwią korzystane z systemowego operacyjnego.

Microsoft wprowadza do systemowego eksploratora nowe skróty klawiaturowe, które ułatwią zarządzanie plikami. Uproszczono obsługę za pomocą mowy, a system wygeneruje napisy w kilku dodatkowych językach.

Wraz z buildem 25314 w systemowym eksploratorze plików pojawiły się dodatkowe skróty klawiszowe. Po wywołaniu menu kontekstowego nie trzeba już korzystać z myszki. Niemal każda opcja została przypisana do osobnej litery na klawiaturze. "T" odpowiada za wycięcie pliku, "F" za dodane do ulubionych, a "R" wywoła okno z jego właściwościami. Osoby zalogowane w usłudze Azure Active Directory po przejściu na główną stronę eksploratora zauważą listę proponowanych plików, co umożliwi jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp. Nowa wersja systemu poprawia także bezpieczeństwo użytkowników. Jeżeli Windows 11 nie wykryje problemów z kompatybilnością, to wówczas zabezpieczenie Local Security Authority (blokujące uruchomienie niepodpisanych sterowników i wtyczek) zostanie domyślnie włączone.

Build 23403 został przygotowany z myślą o testerach korzystających z kanału Dev. Oprócz zaktualizowanego eksploratora użytkownicy będą mogli wypróbować działanie generatora napisów w kilku nowych językach - chińskim, francuskim, włoskim, japońskim, portugalskim i hiszpańskim. Microsoft uprościł również dostęp do listy komend głosowych, a każda z nich została dodatkowo opisana, co ułatwia obsługę systemu za pomocą mowy. Osoby korzystające z nowego buildu zyskają większą kontrolę na klawiaturą ekranową - dotychczas możliwe było ustawienie jej automatycznego wyświetlania, gdy system nie wykrył klawiatury fizycznej. Użytkownicy będą mogli zdecydować, czy wirtualna klawiatura ma pojawiać się zawsze lub nigdy, niezależnie od podłączonego sprzętu.

Źródło: Microsoft Blog