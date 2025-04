Dystrybucja OpenMandriva Lx 6.0 Rock już dostępna. Stabilna odsłona z KDE Plasma 6, która oferuje jądro Linux 6.15

W świecie dystrybucji opartych na jądrze Linux w ostatnim czasie sporo się zmieniło, a jedną z nowości był debiut OpenMandriva Lx 6.0 Rock. Twórcy rozwijają tę dystrybucję, która jest spadkobiercą Mandriva Linux, korzystając z języka Clang. Jest ona skupiona na równowadze pomiędzy nowymi funkcjami, a stabilnością. Nowość ponownie oferuje pulpit KDE Plasma, ale w nowszej odsłonie, kilka dodatkowych "smaków" i przynosi za sobą pierwszą stabilną odsłonę serwerową.

OpenMandriva zapewnia nam dostęp do kilku wersji, a także wielu środowisk graficznych. Edycja "Rock", którą omawiamy, skierowana jest do użytkowników domowych i stacji roboczych, którzy nie oczekują częstych aktualizacji a bardzo stabilnego działania (stąd nazwa "Rock"), natomiast nie tak dawno opisywana... okazuje się jednak, że w lipcu 2024 roku, wersja ROME jest jej zupełnym przeciwieństwem. Możemy więc wybrać to, co nam bardziej pasuje. Wracając natomiast do głównego tematu: OpenMandriva Lx 6.0 Rock oferuje nam wspomniany pulpit KDE Plasma 6.3.4 wraz z dwoma serwerami wyświetlania do wyboru (X11 i Wayland). Jeżeli to środowisko nie za bardzo przypadło nam do gustu, to możemy skierować się w stronę LXQt 2.2.0, GNOME 48.1, XFCE 4.20.1, Mate 1.28, Cinnamon, Budgie, a nawet COSMIC 1.0 alpha (choć w systemowych repozytoriach znajdziemy też wiele innych) - warto jednak zaznaczyć, że te odsłony tworzone są przez społeczność, więc mogą nie być tak dopracowane, jak podstawowa wersja z "Plasmą".

Spotkamy się także z kernelem (tzn. jądrem systemowym) Linux 6.14.2 oraz 6.15.0-rc2 i wsparciem dla pakietów Flatpak, a za instalator posłuży nam Calameres w wersji 3.3.14. Warto też wspomnieć o autorskim narzędziu OM, które możemy zobaczyć na poniższej grafice. Oprócz sprawdzania się w roli okna powitalnego umożliwia nam dodatkową konfigurację systemu. Można też powiedzieć o "wolnym" narzędziu Proton, które jest dostępne poza platformą Steam z poziomu oficjalnego repozytorium, a także o zastosowaniu wszystkich ostatnich łatek bezpieczeństwa. Na koniec zostaje informacja o udostępnieniu pierwszej stabilnej wersji serwerowej (różni się ona pod wieloma względami od odsłon dla użytkownika, np. nie ma interfejsu graficznego). Omawiane nowości znajdziemy TUTAJ, z kolei OpenMandriva Lx 6.0 Rock z innymi pulpitami możemy znaleźć na oficjalnej stronie pod tym adresem.

Źródło: 9to5Linux, OpenMandriva