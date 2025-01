Linux Mint 22.1 dostępny do pobrania. Lepsze działanie systemu APT, nowoczesny wygląd i przydatne funkcje

Spośród wielu dystrybucji opartych na jądrze Linux jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest Mint. Odsłona ta jest dość popularna w gronie początkujących użytkowników, gdyż oferuje wygodne w obsłudze, a przy tym całkiem eleganckie środowisko graficzne Cinnamon. Kolejna wersja tej dystrybucji o nazwie kodowej Xia właśnie stała się dostępna do pobrania. Twórcy skupili się tym razem na modernizacji systemu zarządzania pakietami APT, unowocześnili wygląd i dodali nowe funkcje.

Linux Mint 22.1 to nowe wydanie popularnej dystrybucji opartej na tytułowym jądrze Linux, które będzie wspierane przez twórców aż do 2029 roku. Oprócz zaktualizowanego oprogramowania możemy liczyć na kilka nowych funkcji.

APT, czyli Advanced Packaging Tool, to wspomniany system zarządzania pakietami, który jest głównie wykorzystywany przez dystrybucję Debian oraz jej pochodne, a więc znaną niemal każdemu Ubuntu i tytułową Linux Mint. Skrót APT zapewne wielu z nas kojarzy się z terminalem, w którym to możemy za pomocą polecenia o tej samej nazwie instalować nowe pakiety (apt install). Pod względem całości mamy do czynienia z małym ekosystemem, który zawiera w sobie wiele narzędzi i bibliotek używanych przez różne aplikacje. Jednak wiele z tych narzędzi jest już dość przestarzałych i zaczęło blokować naturalny postęp. W związku z tym twórcy "Minta" postanowili zastąpić je innymi rozwiązaniami. I tak aptdaemon ustąpił miejsca Aptkit, a drugim unowocześnieniem stała się obecność zestawu narzędzi o nazwie Captain. Te dwie nowości staną się zastępstwem również dla synaptic oraz apturl.

Zmiany przekładają się na łatwiejsze przejście na niższą wersję pakietów (tzw. downgrade), a przy tym na wygodniejsze zarządzanie nimi. Zarówno Menedżer oprogramowania, jak i Menedżer aktualizacji będą działały szybciej (w tym drugim przypadku mamy do czynienia ze sprawniejszą obsługą wielu operacji jednocześnie). Pojawiły się także tryby zasilania, czyli opcja (dostępna w ustawieniach i z apletu związanego z sekcją zasilania), która na innych dystrybucjach była obecna od dość dawna. Otrzymujemy również wsparcie dla trybu nocnego, który może być automatycznie stosowany w odpowiednich godzinach. Linux Mint 22.1 opiera się na środowisku graficznym Cinnamon 6.4, które oferuje estetyczniejszy i przejrzystszy motyw domyślny (bardziej zaokrąglone elementy interfejsu, ciemniejsze tony). Ulepszono w nim okna dialogowe, poprawiono kompatybilność z protokołem wyświetlania Wayland, a także wprowadzono kilka pomniejszych usprawnień. Tła pulpitu będą łatwiejsze do wybrania, gdyż pojawią się nowe zestawy tematyczne. Aktualizacja zapewnia dostęp do jądra Linux 6.8 i pakietów z Ubuntu 24.04. Nową edycję pobierzemy z tego adresu.

Źródło: The Linux Mint Blog, Wikipedia, Ikona: Tom Chen