Duolingo stawia na AI. Chodzi o automatyzację procesów, a także redukcję kontraktorów w edukacyjnej rewolucji

Postępująca cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania wielu branż, w tym również edukacji. W obliczu nowych możliwości technologicznych firmy coraz częściej sięgają po narzędzia sztucznej inteligencji, aby usprawnić swoje działania i wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Zmieniające się podejście do procesów twórczych i operacyjnych wpływa na rozwój usług edukacyjnych, ale też rodzi pytania o przyszłość tradycyjnych modeli pracy.

AI nie tylko zwiększa naszą produktywność, ale przybliża nas do misji edukacyjnej. Dzięki niej możemy szybciej tworzyć treści, a także docierać do większej liczby uczniów – Luis von Ahn, CEO Duolingo.

Duolingo, znana aplikacja do nauki języków, ogłosiła przejście na model „AI-first”. Oznacza to głęboką integrację sztucznej inteligencji w swoich operacjach. Firma planuje stopniowo rezygnować z usług kontraktorów na rzecz automatyzacji zadań, które mogą być efektywnie wykonywane przez AI. Zmiany te obejmują również procesy rekrutacyjne i oceny pracownicze, gdzie wykorzystanie AI stanie się jednym z kryteriów. Celem jest eliminacja powtarzalnych zadań, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej kreatywnych aspektach pracy.

Wprowadzenie AI pozwoliło Duolingo na znaczne przyspieszenie tworzenia treści edukacyjnych. Jest to niezwykle istotne dla realizacji misji firmy, w tym dla zapewnienia dostępu do edukacji językowej na szeroką skalę. Nowe funkcje, takie jak rozmowy wideo z AI, demonstrują potencjał technologii w nauczaniu. Jednakże, decyzje te wywołały kontrowersje, zwłaszcza w kontekście redukcji zatrudnienia kontraktorów. Duolingo zapewnia, że pełnoetatowi pracownicy nie zostaną zastąpieni przez AI, a firma zobowiązuje się do wspierania zespołu poprzez szkolenia, a także mentoring w zakresie wykorzystania nowych narzędzi.

Źródło: Duolingo (LinkedIn), Business Insider, Fot. AI