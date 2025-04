Microsoft Recall oraz Click to Do trafiły do zapoznawczej aktualizacji Windowsa 11 dla komputerów Copilot+ AI

Microsoft Recall, zapowiedziano, wprowadzono, a następnie wycofano z systemu Windows 11. Funkcja ta zdobyła złą sławę ze względu na lekceważenie prywatności użytkowników. Teraz amerykański gigant oprogramowania powraca do kontrowersyjnej funkcji, która jest już dostępna w wersji zapoznawczej (jako aktualizacja opcjonalna) dla komputerów z certyfikatem Copilot+ AI. Sprawdźmy, co się zmieniło w jej działaniu i jakie poprawki wprowadzono z myślą o prywatności.

Microsoft Recall oraz Click to Do ponownie trafiły do systemu Windows 11 w opcjonalnej aktualizacji dla komputerów z certyfikatem Copilot+ AI. Podczas instalacji użytkownicy mogą teraz zdecydować, czy chcą aktywować funkcje.

Funkcja Recall w systemie Windows 11 jest dostępna tylko dla urządzeń z certyfikatem Copilot+ AI. Działa w ten sposób, że wykonuje migawki pulpitu (screenshoty), które są następnie analizowane przez model AI. Dzięki temu użytkownik może szybko wrócić do wcześniej przeglądanych treści, a nawet poprosić AI o ich odnalezienie lub podsumowanie. Nowa iteracja funkcji nie aktywuje się automatycznie po instalacji, lecz wymaga ręcznego włączenia przez użytkownika w odpowiednim oknie. Istnieje również możliwość wyłączenia jej ręcznie w ustawieniach systemu, w sekcji "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows". Microsoft dodał także szyfrowanie migawek przy użyciu modułu TPM 2.0 (Trust Platform Module) oraz zabezpieczenie ich przez funkcję Windows Hello. Użytkownicy mogą także filtrować określone aplikacje lub witryny w obsługiwanych przeglądarkach, kontrolować czas przechowywania zawartości funkcji Recall oraz usuwać migawki z wybranych aplikacji, witryn internetowych lub w i z określonego przedziału czasowego.

Funkcja Click to Do to nowe menu kontekstowe, które umożliwia wykonywanie określonych działań z wykorzystaniem AI. Na przykład, wyróżnienie tekstu i użycie tej funkcji pozwala na szybkie stworzenie podsumowania, podczas gdy wybór obrazu w pliku może umożliwić jego dostosowanie. Oprócz skrótu, pojawi się również ikona "Kliknij, aby wykonać" w menu Start, narzędziach Print Screen i Snipping Tool. Akcje Click to Do dla obrazów są dostępne na wszystkich komputerach z certyfikatem Copilot+ AI, natomiast akcje dla tekstu są obecnie dostępne tylko na procesorach ARM Qualcomm Snapdragon. Obsługa dla AMD Ryzen i Intel Core Ultra ma zostać wprowadzona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Można zatem powiedzieć, że funkcja ta wreszcie wygląda tak, jak powinna, po swoim niezbyt ciepło przyjętym debiucie w maju 2024 roku. Zważywszy na to, jak długo zajęło wprowadzenie zmian, widać, że tempo prac w Microsoft nie jest przesadnie wygórowane.

