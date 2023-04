Windows 11 - szykują się zmiany w domyślnym funkcjonowaniu klawisza Print Screen. Nie każdemu się spodobają

W testowych wersjach systemu Windows wprowadzane są czasami ciekawe funkcje. Część z nich trafia do finalnego wydania systemu, niektóre są zaś usuwane w procesie tworzenia. W kanale Beta programu Windows Insider została udostępniona ostatnio aktualizacja, która przynosi modyfikacje w zakresie działania funkcji klawisza Print Screen. Przez dwie dekady jego domyślne działanie było niemal identyczne. Teraz ten stan rzeczy ma się zmienić.

Microsoft zamierza zmienić domyślne funkcjonowanie klawisza Print Screen. Zamiast robić zrzut ekranu do schowka, będzie on teraz otwierał aplikację Narzędzie Wycinanie. Można łatwo przywrócić poprzednią funkcjonalność.

Po naciśnięciu wspomnianego klawisza system robi zrzut ekranu, który przechowuje w ukrytym schowku. Następnie możemy go wkleić i zapisać w dowolnym programie graficznym. Możliwe jest też takie skonfigurowanie systemu, żeby zrzut był zapisywany automatycznie na OneDrive. Powyższy domyślny schemat działania zmienia poprawka KB5025310 do Windowsa 11. Po jej wdrożeniu klawisz PrintScreen wywołuje Narzędzie Wycinanie, które jest przeznaczone do robienia zrzutów ekranu i jego nagrywania. Funkcja jest też już dostępna w zwykłej wersji Windowsa 11, ale do tej pory była domyślnie dezaktywowana.

Choć takie działanie klawisza może wydawać się pożyteczne, to całość nie jest pozbawiona wad. Nie spodoba się osobom, którym zależy na błyskawicznym zrobieniu zrzutu ekranu. Zamiast tymczasowego umieszczenia obrazka w schowku i ewentualnego zapisania na OneDrive, użytkownik będzie musiał teraz odbyć interakcję z aplikacją Narzędzie Wycinanie. To znacząco spowolni cały proces. Na szczęście możliwe będzie przywrócenie poprzedniej funkcjonalności klawisza poprzez wizytę w zakładce Ustawienia -> Ułatwienia dostępu -> Klawiatura, a następnie zmodyfikowanie opcji opatrzonej napisem "Użyj klawisza Print Screen, aby uruchomić funkcję wycinania ekranu". Należy mieć na uwadze, że zanim aktualizacja trafi do wszystkich użytkowników, może zostać zmodyfikowana.

Źródło: Tom's Hardware