Czy system Windows 11 da się uruchomić na urządzeniu wyposażonym w mniej niż 200 MB RAM? Okazuje się, że tak

Windows 11 już od czasu swojego debiutu był dość wymagającym systemem. Od czasu powstania jego bezpośredniego poprzednika, wymagania co do pamięci RAM wzrosły dwukrotnie. Chcąc płynnie korzystać z systemu, powinniśmy więc mieć kości o łącznej pojemności co najmniej 4 GB. Jednak nie ma ograniczeń, których nie można obejść. Okazuje się bowiem, że system z okrojoną funkcjonalnością może działań na ponad 20-krotnie mniejszej ilości pamięci RAM od docelowej.

Programista kryjący się pod nickiem NTDev zaprezentował działający w trybie konsolowym system Windows 11, który został uruchomiony na sprzęcie z zaledwie 176 MB pamięci RAM.

Jakiś czas temu na PurePC mogliśmy przeczytać o mocno odchudzonej wersji systemu Windows 11 o nazwie tiny11. Ten sam programista (NTDev) utworzył jeszcze bardziej okrojoną kompilację właśnie z tej wersji systemu. Dzięki odpowiednim zmianom funkcjonalny system został uruchomiony na urządzeniu, które miało zainstalowane raptem 176 MB pamięci RAM. Udało się to osiągnąć poprzez wyłączenie znacznej ilości procesów oraz eksploratora Windows. System więc działa wyłączenie w trybie konsolowym, jednak nie przeszkadza to w uruchamianiu dostępnych programów i narzędzi. Mamy więc do czynienia z niemal absolutnym minimum, jakie potrzebuje Windows 11 do prowizorycznego działania.

Na udostępnionym materiale widzimy, jak się sprawuje cały system oraz które procesy zostały wyłączone - w tym wypadku łatwiej powiedzieć, jakie procesy są jeszcze uruchomione, gdyż tak wiele z nich musiało zostać zdezaktywowanych (ukazane za pomocą program ServiWin). Co warte zaznaczenia, przy próbach utworzenia takiego oprogramowania, programista wziął również pod uwagę interfejs dysku - działanie opiera się na 16-bitowym IDE. Całość jest co prawda jedynie eksperymentem, który można nazwać "sztuką dla sztuki". Natomiast sam fakt, że udało się tego dokonać, można nazwać całkiem sporym osiągnięciem.

