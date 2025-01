Były dyrektor ASML prognozuje, że konflikt USA z Chinami w branży półprzewodników może potrwać jeszcze bardzo długo

Ostatnie kilkadziesiąt miesięcy w branży półprzewodników upłynęło pod znakiem napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na Państwo Środka nałożono nowe sankcje, które ograniczają dostęp tamtejszych podmiotów do zaawansowanych narzędzi służących do produkcji chipów oraz najszybszych akceleratorów graficznych do obsługi AI. Były szef holenderskiego ASML ostrzega, że konflikt pomiędzy mocarstwami potrwa jeszcze długo.

Były dyrektor ASML - Peter Wennink - uważa, że konflikt pomiędzy USA i Chinami w branży półprzewodników dopiero się zaczyna. Według jego prognoz wojna handlowa może trwać całe dziesięciolecia.

Firma ASML to największy producent zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych do produkcji chipów. Najistotniejszymi klientami przedsiębiorstwa są TSMC i Samsung. Spółka jednak sprzedaje także swój sprzęt w Chinach, choć od dłuższego czasu wyłączone są z tego procesu między innymi narzędzia EUV, które Stany Zjednoczone objęły sankcjami. Nie ma wątpliwości, że byłe i obecne kierownictwo ASML ma bardzo dobre rozeznanie w aktualnej sytuacji rynkowej w branży półprzewodników. Dlatego słowa byłego dyrektora firmy - Petera Wenninka - należy traktować bardzo poważnie. Wennink udzielił ostatnio wywiadu holenderskiej rozgłośni radiowej BNR. Z rozmowy wynika, że nie należy spodziewać się w najbliższej przyszłości znaczącej zmiany w relacjach amerykańsko-chińskich.

Według prognoz byłego szefa ASML konflikt w branży półprzewodników może potrwać nawet kilka dekad, a jego bazą jest ideologia, a nie w pełni racjonalne przesłanki. Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami jest w jego ocenie pozbawiona rzeczywistych podstaw. Warto jednak pamiętać, że ASML jest obecne w Państwie Środka od ponad 30 lat. Firma ma tam istotną część swoich interesów, zatem trudno spodziewać się po jej przedstawicielach entuzjazmu dotyczącego nakładanych sankcji. Były dyrektor ASML stwierdził też, że spółka jest zobligowana, by chronić interesy wszystkich swoich klientów, także tych, którzy znajdują się w Chinach.

W ocenie Wenninka, niektórzy przedstawiciele amerykańskich władz mogą traktować go jako przyjaciela Państwa Środka, podczas gdy dba on tak naprawdę o swoich klientów, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że ASML zawsze postępowało zgodnie z prawem, ściśle przestrzegając restrykcji nakładanych przez USA na poszczególne kraje. Sam Wennick zaś wielokrotnie zwracał uwagę chociażby na problemy z poszanowaniem zasad własności intelektualnej w Państwie Środka, dlatego posądzanie go o stronniczość w trwającej obecnie wojnie handlowej nie jest w pełni uprawnione. Niezależnie od tego, były szef ASML prawdopodobnie nie myli się w kwestii tego, że konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami może trwać jeszcze długo, choć dopiero czas pokaże, czy będą to lata, czy całe dziesięciolecia.

