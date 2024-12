Będę grał w gry, czyli garść tytułów wartych sprawdzenia przed końcem 2023 roku. Warhammer 40K: Rogue Trader i inni

Mieliśmy różne lata w branży gier - czasem mówiliśmy o urodzaju, innym razem pewnym deficycie. Trudno jednak przypomnieć sobie większy rozstrzał jakościowy od tegorocznego. Wielkie rozczarowania mieszają się z wspaniałymi hitami i tytułami z potencjałem, ale problemami technicznymi. Na pewno jednak było w co grać. Sam zdążyłem sobie wyselekcjonować grupę pozycji, które na pewno chciałbym sprawdzić bliżej świątecznego urlopu.

Jeżeli chodzi o gry z 2023 roku, które chciałbym jeszcze sprawdzić, na grudzień pozostanie mi jedna pilna premiera oraz dwie dość ryzykowne pozycje, które z różnych względów zostawiłem sobie na koniec.

Owlcat Games nie stało się od razu jednym ze studiów, którym obecnie najbardziej ufam. Pathfinder: Kingmaker przykuł co prawda moją uwagę, ale nie urzekł do końca. Dopiero Wrath of the Righteous zademonstrował ich potencjał. Dlatego gdy tylko dowiedziałem się o powstającym z ich ręki pierwszym izometrycznym RPG w uniwersum Warhammera 40K, natychmiast zaliczyłem go do listy najbardziej oczekiwanych premier. Dodajmy do tego jeszcze sam koncept Rogue Tradera - indywidualności z licencją na eksplorowanie mniej znanych ludzkości światów w imię Imperatora - i nieprawdopodobną narracyjną swobodę. Wszak równie dobrze mogę być grzecznym chłopcem na obcych ziemiach, jak odstępcą pragnącym stworzyć własny kawałek świata, ewentualnie dać się pochłonąć jakiejś heretyckiej ideologii. A wczesne materiały sugerują, że może czekać nas świetnie zaprojektowany tytuł.

Gry Hexworks unikałem przez długi czas jak ognia. Wieści o jego technicznych problemach i pewnych wątpliwych decyzjach związanych z mechaniką skutecznie mnie zniechęciły. Teraz jednak, gdy powoli kończę Lies of P, coraz bardziej kusi mnie niesamowity setting dark fantasy Lords of the Fallen. Ponadto deweloperzy starają się uwijać przy poprawkach wydajności i usuwaniu wszelakich bugów, a na końcówkę roku zapowiedziano sporo dodatkowych atrakcji, z questline'ami, świeżym ekwipunkiem i zaklęciami na czele. Poradzić się kogokolwiek trudno, jako że na każdą grupę krytyków konceptu tego souls-like'a znajdę drugą, która uważa Lordsów za co najmniej dobrze przemyślaną grę, więc pozostaje mi samemu zaryzykować.

Od lat pochłaniam komiksy Mike'a Mignoli, obok których równie mocno cenię sobie już chyba tylko cykl Sandman i twórczość Alana Moore'a. Dlatego też Hellboy Web of Wyrd to tytuł, którego na dłuższą metę ominąć nie mogę. Przeczekałem za to październikową premierę - po części z braku czasu i faktu, że gra Upstream Arcade mimo wszystko nie była powszechnie wychwalana pod niebiosa, a nawet pojawiło się sporo krytyki w jej stronę. Dlatego też w okresie świątecznym sprawdzę, ile widzę w tym prawdy. Artystyczny kierunek (współpraca z Dark Horse Comics i samym Mignolą robią swoje) i śp. Lance Reddick w tytułowej roli powinny złagodzić ewentualne rozczarowanie innymi aspektami gry, zatem nie jest to do końca strzał w ciemno.

