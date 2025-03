Lords of the Fallen - twórcy wprowadzą nowe zaklęcia, kilka misji i więcej darmowej zawartości jeszcze przed końcem 2023 roku

Powoli zamyka nam się tegoroczna ofensywa hitów. Choć już od początku regularnie pojawiały się mocne pozycje, nasilenie nastąpiło jesienią, przynosząc urodzaj zarówno pod kątem liczby, jak i różnorodności tytułów. Miejsce znalazło się także dla fanów gier typu soulslike. Po udanej wrześniowej premierze Lies of P, niespełna miesiąc później Hexworks wypuściło długo wyczekiwane Lords of the Fallen. Gra spotkała się jednak z mieszanym odbiorem.

Lords of the Fallen otrzyma w najbliższym czasie całkiem sporą dodatkową zawartość, a także nieustająco dostarczane poprawki.

Można powiedzieć, że projekt Lords of the Fallen dołącza do całkiem pokaźnego już szeregu gier, które nie do końca poradziły sobie z Unreal Engine 5 na okolice premiery. Spotkało się to z dość dużą krytyką, wzmocnioną dodatkowo przez inne czynniki. Grze dość często dostawało się chociażby za pewne decyzje związane z rozgrywką, w tym sporą liczbę szeregowych przeciwników na mapie, jak na pozycję z tego gatunku. Koniec końców podzieliła ona całą branżę, czego odzwierciedlenie można znaleźć zarówno przy opiniach grających, jak i na przykład wśród recenzji. Ale trzeba przyznać, że deweloperzy uwijają się z planem naprawczym.

Mimo wszystko Hexworks odniosło zdecydowany sukces komercyjny, toteż mogą w spokoju naprawiać to, co nie wyszło. Na razie otrzymaliśmy już całkiem sporo aktualizacji usprawniających mankamenty, a nim upłynie 2023 rok pojawi się tego znacznie więcej. Ponadto deweloperzy szykują regularnie podsyłać dodatkową darmową zawartość - w tym questy zagłębiające się w uniwersum, nowe przedmioty, zmiany w mechanice, a także eventy tematyczne. Z tego też względu warto przynajmniej rozważyć zakup jakoś na okres świąteczny, gdy przypuszczalnie wejdą najważniejsze aktualizacje, które są obecnie zapowiadane.

Źródło: WCCFtech