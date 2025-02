Lords of the Fallen - problemy na premierę. Wyczekiwana gra Hexworks mocno krytykowana, głównie za optymalizację

Bogata w premiery jesień ma sporo do zaoferowania także osobom preferującym nieco trudniejszą rozgrywkę. Na początku drugiej połowy września studio Round8 wypuściło Lies of P, wzorując się w dużej mierze na klimacie i rozgrywce z Bloodborne. Wydawało się, że za sukcesem Koreańczyków podąży ekipa z Hexworks, wespół z wydawcą CI Games prezentując nam Lords of the Fallen - tym razem wzorowane na trylogii Dark Souls. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana.

Lords of the Fallen spotyka się z mieszanym przyjęciem. Głównym źródłem krytyki jest bardzo problematyczna optymalizacja.

Po nie do końca udanym eksperymencie w 2014 roku IP Lords of the Fallen wydawało się znajdować na straconej pozycji. Projekt sequela co rusz natykał się na kłopoty, deweloperzy się zmieniali i przez lata brakowało spójnej wizji. Potrzebowano lat, by ów stan rzeczy uległ zmianie - ale gdy już do tego doszło, zapowiedzi były więcej niż obiecujące. Swoiste połączenie kontynuacji i reboota znacząco zmieniło swój obraz, ociekając klimatem i ulubionymi motywami fanów gier FromSoftware. No i wczoraj doszło do premiery...

Jeśli chodzi o recenzje, również niejednego mogą rozczarować, ale ogółem oceny są dobre. Pochwała nietypowych mechanik, mrocznego klimatu czy większych bossów przeplata się z ganieniem przekombinowanego level designu, mało zachęcającej historii i nade wszystko licznych problemów technicznych. Ten ostatni element zdecydowanie najmocniej daje się we znaki graczom, co można zaobserwować chociażby na Steamie. Mówi się m.in. o poważnych kłopotach z płynnością nawet na lepszym sprzęcie, wiele osób ma wręcz problemy z normalnym graniem, jako że zalewani są crashami. Wygląda na to, że Unreal Engine 5 nadal jest problematycznym silnikiem, a Lords of the Fallen dołącza do niepokojąco długiej listy tegorocznych tytułów, które nie wyszły na premierę w porządnym stanie.

Źródło: Metacritic, Steam