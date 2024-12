Lords of the Fallen - klimatyczne i różnorodne starcia w otoczce rodem z Dark Souls. Niecałe 20 minut czystej rozgrywki

Podczas gdy FromSoftware po sukcesie w postaci Elden Ring zrobiło sobie ostatnio przerwę od tych klimatów odświeżając serię Armored Core, osoby pragnące pozostać w settingu dark fantasy nie zostaną zaniedbani. Przebogata w różnorodne premiery jesień przyniesie nam bowiem chociażby wydaną przez CI Games grę Hexworks, będącą jednocześnie swojego rodzaju sequelem i zarazem zupełnie nowym otwarciem obiecującego uniwersum.

CI Games udostępniło nowy gameplay, w którym możemy się przyjrzeć co ciekawszym mechanikom w Lords of the Fallen.

Przed październikową premierą twórcy zdołali nam pokazać już naprawdę sporo, dodatkowo objaśniając dokładnie kluczowe aspekty mechaniki. Dzięki temu osoby zainteresowane zakupem mają już w sporym zakresie wiedzę o tytule i mogą przynajmniej wstępnie ocenić, czy ich interesuje. Warto jednak rzucić jeszcze okiem na najnowszy gameplay, stanowiący swojego rodzaju podsumowanie dotychczasowych najważniejszych wiadomości, dodając jeszcze kilku nowych przeciwników tudzież fragmenty lokacji.

Rozgrywka w Lords of the Fallen w głównej mierze przywodzi na myśl mroczne i przy tym bogate w szczegóły lokacje znane z Dark Souls III. Widać w nich jednak mimo wszystko sporo własnych pomysłów. Od monstrów z uniwersum, miejscami podobnych do tych, które spotkaliśmy w pierwszej części z 2014 roku, poprzez wiele efektownych broni pozwalających na odmienne kombinacje ataków, aż po wykorzystywanie mechaniki dwóch światów w praktyce. Poniżej widać na przykład, jak gracz oddziela jedną sferę wroga od drugiej, zadając mu dzięki temu druzgocące obrażenia. Gra wygląda także znakomicie - pytanie, czy nie będzie problemów z płynnością. W końcu ten element jest dość przykrą plagą tegorocznych nowości.

Źródło: CI Games (Youtube)