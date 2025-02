Lords of the Fallen - twórcy prezentują nowy gameplay. Pokaz walki oraz mechanik rozgrywki w różnych lokacjach

Zwolennicy klimatów krążących wokół souls-like'ów mają jeszcze przed sobą mocne tytuły. Po niedawnej premierze Remnant II we wrześniu czeka nas chociażby Lies of P od Round8 Studio, które zdążyło już pokazać się od całkiem dobrej strony w wersji demonstracyjnej. No i zaledwie niespełna miesiąc później ekipa z Hexworks wychodzi z bardzo efektownym projektem, którego dotychczasowe materiały prezentują się dość zachęcająco dla fanów gatunku.

Opublikowano kolejny gameplay Lords of the Fallen, gdzie deweloperzy prowadzą nas przez kilka lokacji w grze.

Prezentacja zaczyna się i kończy na bossie. Najpierw możemy przyjrzeć się konfrontacji z typowym startowym przeciwnikiem, strzegącym drogę do bardziej zaawansowanej rozgrywki i mającym sprawdzić nasze umiejętności na tym etapie podróży. Po mającej dwie fazy, uzbrojonej w długie magiczne ostrze przeciwniczce na finiszu wideo oglądamy jeszcze zwalistego olbrzyma, któremu przeciwstawia się dwóch graczy w ramach eksponowanej kooperacji. Promowana mechanika dwóch światów - Axiom i Umbral, kolejno wymiary żywych i umarłych - pozwoli nam paść w trakcie danej potyczki jeden raz, wciąż zachowując szanse na triumf.

Lords of the Fallen wyraźnie czerpie garściami z hitów FromSoftware, z trylogią Dark Souls na czele - było to widoczne wcześniej, teraz można to dostrzec jeszcze wyraźniej. To niekoniecznie wada, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedopracowaną rozgrywkę w wersji z 2014 roku. Design ukazanych nam lokacji jest całkiem różnorodny, a uatrakcyjnia go mechanika dwóch światów, niezwykle ważna zarówno w walce, jak i eksploracji (np. aby przejść do określonego obszaru, musimy poświęcić jedno z żyć, przenosząc się do świata Umbral). Szczególnie intryguje klimat i zapewniany przez Unreal Engine 5 poziom detali. Oby jednak optymalizacja tego tytułu była lepsza niż chociażby we wspomnianym Remnant II...

Źródło: CI Games (Youtube)