Wymagania sprzętowe Lords of the Fallen PC - Unreal Engine 5 nie będzie zbyt łaskawy dla kart graficznych

Październik w tym roku zapowiada się bardzo bogato jeśli chodzi o premiery gier. Na chwilę obecną potwierdzono już cztery produkcje: Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Alone in the Dark oraz Lords of the Fallen. Do tego grona z pewnością coś jeszcze dołączy (być może Marvel's Spider-Man 2 lub Forza Motorsport). Dzisiaj skupimy się jednak na Lords of the Fallen, które powstaje na silniku Unreal Engine 5. Na karcie produktowej Steam opublikowano wymagania sprzętowe, z których wynika że gra może nie być łaskawa dla kart graficznych.

Lords of the Fallen zadebiutuje na rynku 13 października (o ile nie dojdzie do opóźnienia), jednak już teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC.

Studio HEXWORKS oraz wydawca CI Games opublikowali na karcie Steam wymagania sprzętowe gry Lords of the Fallen. Te podzielono na dwie grupy: minimalne oraz zalecane, z czego te pierwsze dotyczą gry w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli i w niskich ustawieniach graficznych. Wymagania rekomendowane z kolei dotyczą rozdzielczości Full HD oraz wysokich ustawień graficznych. Lords of the Fallen ma największe wymagania co do kart graficznych. W przypadku procesorów czy ilości pamięci RAM mowa raczej o standardowych wymaganiach: wystarczą 6-rdzeniowe jednostki Intela oraz AMD oraz 8 lub 16 GB RAM w zależności czy mowa o minimalnych czy zalecanych wymaganiach.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 590 NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 45 GB (SSD zalecany, HDD wspierany) 45 GB (wymagany SSD) System Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 Jakość gry 1280 x 720, niskie detale 1920 x 1080, wysokie detale

Jeśli chodzi o karty graficzne, to do rozdzielczości 1280 x 720 wymagane są przynajmniej modele NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 590. W przypadku wysokich detali oraz rozdzielczości Full HD, twórcy zalecają posiadanie przynajmniej takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon RX 6700. Możemy jedynie przypuszczać, że do grania w 1440p oraz 4K w wysokich detalach będziemy potrzebować znacznie mocniejszych kart. Developerzy niestety nie ujawnili czy podane wymagania dotyczą grania w 30 klatkach czy 60.

