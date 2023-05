Lords of the Fallen z datą premiery i nowym trailerem. Poznaliśmy też zawartość Edycji Deluxe i Edycji Kolekcjonerskiej

Deweloperzy z HEXWORKS – studia należącego do CI Games – zapraszają nas do wyruszenia w epicką podróż po rozległym, mrocznym i zdradzieckim świecie, ogłaszając tym samym, że gra akcji RPG pt. Lords of the Fallen będzie mieć swoją premierę już 13 października 2023 roku. Nadchodząca produkcja to duchowy spadkobierca odsłony z 2014 roku, a jednocześnie pełny restart dla serii. Już dziś startuje też możliwość składania zamówień przedpremierowych dla wersji na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Oczekiwana przez wielu graczy data premiery w końcu została ogłoszona, a wraz z nią zaprezentowano ponad czterominutowy zwiastun zawierający fragmenty rozgrywki. Przybliżono w nim mroczny świat gry, stworzony dzięki możliwościom silnika Unreal Engine 5. Lords of the Fallen - jak na grę typu soulslike przystało - rzuci graczom wyzwanie za sprawą dynamicznego i wymagającego systemu walki, którego opanowanie ma być kluczowe podczas starć z bossami. W trakcie przygody bohaterowie będą podróżować przez równoległe światy żywych i umarłych w celu obalenia demonicznego boga – Adyra.

Już teraz można składać zamówienia przedpremierowe. Każde takie zamówienie, bez względu na edycję, doda do gry ekskluzywne kolory zbroi (brązowy, srebrny, złoty), 3 przedmioty dające doświadczenie, 5 przedmiotów dających punkty życia i 5 przedmiotów dla trybu multiplayer. Gra dostępna jest w trzech edycjach - Standardowej (PC digital - 250 zł), Deluxe (PC digital - 280 zł) i Kolekcjonerskiej (PC - ok. 1100 zł). W skład tej ostatniej wchodzi m.in. mierząca ponad 25 cm, statuetka przedstawiająca Mrocznego Krzyżowca. Wyczerpujące szczegóły dotyczące wersji Deluxe i Kolekcjonerskiej zamieszczamy poniżej:

Edycja Deluxe (dostępna zarówno w wydaniu cyfrowym jak i fizycznym):

Gra Lords of the Fallen.

Klasa startowa "Dark Crusader" - kultowy strój Mrocznego Krzyżowca, w którego skład wchodzą również niszczycielski długi miecz Isaaca, noże do rzucania, kompletny zestaw pancerza i amulet.

100-stronicowy cyfrowy artbook zawierający ekskluzywne, artystyczne ilustracje, przedstawiające przerażający świat gry Lords of the Fallen.

Oryginalna cyfrowa ścieżka dźwiękowa, pełna hipnotyzujących i harmonijnych brzmień charakterystycznych dla świata Mournstead. Za skomponowanie muzyki odpowiadają cenieni artyści – Cris Velasco i Knut Avenstroup Haugen.

3D Model Viewer, za sprawą którego można podziwiać modele postaci z gry w wysokiej rozdzielczości, co pozwala skupić się na szczegółach.

Edycja Kolekcjonerska (dostępna wyłącznie w wydaniu fizycznym):

Gra Lords of the Fallen.

Ponad 25-centymetrowa i niezwykle precyzyjnie wykonana figurka przedstawiająca Mrocznego Krzyżowca w jego pełnej chwale.

Metalowa gablota, w której można wystawić figurkę Mrocznego Krzyżowca. Całość wyposażona jest w LED-owe oświetlenie o zmiennej barwie i pilot służący do zdalnego sterowania.

Unikatowy kolekcjonerski steelbook.

Klasa startowa "Dark Crusader" - kultowy strój Mrocznego Krzyżowca, w którego skład wchodzą również niszczycielski długi miecz Isaaca, noże do rzucania, kompletny zestaw pancerza i amulet.

100-stronicowy cyfrowy artbook zawierający ekskluzywne artystyczne ilustracje przedstawiające przerażający świat gry Lords of the Fallen.

Oryginalna cyfrowa ścieżka dźwiękowa, pełna hipnotyzujących i harmonijnych brzmień charakterystycznych dla świata Mournstead. Za skomponowanie muzyki odpowiadają cenieni artyści – Cris Velasco i Knut Avenstroup Haugen.

3D Model Viewer, za sprawą którego można podziwiać modele postaci z gry w wysokiej rozdzielczości, co pozwala skupić się na szczegółach.

Dwustronny plakat oraz karty z grafikami.

Źródło: CI Games