The Lords of the Fallen z zamiarem stworzenia Dark Souls 4.5. Deweloperzy opowiadają o mechanice gry

Jeszcze w tym roku mamy doczekać się owoców współpracy CI Games oraz Hexworks. Wielu graczy przez lata oczekiwali informacji w związku z kolejną odsłoną Lords of the Fallen. Tytuł z 2014 roku był daleki od ideału, postrzegany przez wielu jako "tylko" drugoligowy soulslike, ale jednocześnie zyskał wcale niemałą liczbę fanów. Teraz pojawi się swoisty reboot mrocznej gry, który daje spore nadzieje na co najmniej solidny progres - a być może nawet coś więcej.

Deweloperzy porozmawiali sobie z redakcją EDGE, dając mocno do zrozumienia, że pomimo gatunkowej dominacji Elden Ring nie mają zamiaru zbaczać z raz obranego już kursu. Dowiedzieliśmy się też co nieco o mechanice The Lords of the Fallen.

W 2022 roku studio FromSoftware ponownie wzięło szturmem branżę, sprawiając, że w większości podsumowań Elden Ring znajdował się co najmniej w czołówce. Twórcy The Lords of the Fallen zdają się nic sobie nie robić z tego faktu, nadal trzymając się planu. Jak powiedzieli w trakcie rozmowy z magazynem EDGE, od samego początku chcieli stworzyć swojego rodzaju "Dark Souls 4.5". Ich nadchodząca gra ma być także o wiele bardziej rozbudowana od pierwotnej wersji sprzed ponad ośmiu lat, co w dużej mierze będzie się objawiało swobodą w trakcie eksploracji, owocując masą ukrytych przejść czy rozgałęzień na mapach.

Co szczególnie ciekawe, dostaliśmy opis pewnej mechaniki w grze. W trakcie rozgrywki pojawi się możliwość odwiedzenia Umbral, świata umarłych, do którego wchodzić i wychodzić można za pomocą specjalnej latarni. Koncept silnie bazuje na pracach H.R. Gigera, Zdzisława Beksińskiego oraz Oliviera de Sagazana. Korzystanie z Umbrala ma nam przynieść wiele potencjalnych korzyści, takich jak wyszukiwanie ścieżek w naszym świecie czy znajdywanie skarbów wewnątrz owej mrocznej krainy. Pojawiają się jednak konsekwencje, jako że efekty leczenia są tam wyraźnie słabsze, ponadto kluczowe będzie obserwowanie specjalnego wskaźnika szaleństwa. To ostatnie może wstępnie kojarzyć się choćby z mechanikami Bloodborne. No i oczywiście potwierdzono obecność odpowiedników ognisk, pozwalających na respawn czy odnowę zdrowia.

Źródło: GamingBolt