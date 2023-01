Szef studia Obsidian wspomina o skasowanych grach. Deweloper pracował m.in. nad grą w uniwersum Ricka i Morty'ego

Obsidian Entertainment - studio tworzące gry, będące obecnie pod skrzydłami Microsoftu, było zmuszone w ostatnich latach skasować kilka ciekawie zapowiadających się produkcji bazujących na znanych markach. Po zeszłorocznych, nietypowych (jak na to studio) grach Grounded i Pentiment, Obsidian skupia się nad produkcją gry Avowed, na temat której, twórcy do tej pory nie zdradzili wiele szczegółów.

W rozmowie z serwisem NME, dyrektor generalny studia Obsidian, Feargus Urquhart, przedstawił kilka szczegółów na temat zarówno aktualnie powstających gier jak również tych anulowanych czy zawieszonych.

Feargus Urquhart, dyrektor generalny Obsidian Entertainment, twierdzi, że studio pracowało m.in. nad własną grą z uniwersum The Walking Dead, jednak produkcja ta nie spotkała się z zainteresowaniem potencjalnych wydawców, podobnie jak gra oparta na reality show pt. Cops. Dodatkowo studio pracowało też nad grą w uniwersum Rick and Morty, ale jej produkcja została zawieszone po przejęciu przez Microsoft. Obsidian to studio założone w 2003 roku przez weteranów branży, a stoi za stworzeniem takich legend gatunku RPG jak: Fallout New Vegas, SW: KOTOR 2 czy The Outer Worlds.

Po przejęciu studia przez Microsoft w listopadzie 2018 roku nastąpił rozwój studia pozwalający im wydawać gry inne niż mieli w zwyczaju. Przykładami takich gier są: Grounded, czyli survivalowej gry nastawionej na kooperację, czy Pentiment – oryginalnej przygodówki ze stylizowaną grafiką o artyście, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstw w niemieckim opactwie. Natomiast obecnie zasłużone studio pracuje nad pierwszoosobową grą RPG Awoved, której akcja dzieje się w świecie Eora, gra ta zostanie wydana na platformy Microsoft, na razie jednak poza tym twórcy nie podzielili się większą ilością szczegółów. Można mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dostaniemy więcej szczegółów na temat tej produkcji.

Źródło: wccftech