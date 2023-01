Według pracowników studia Valve, struktura firmy nie pozwala na częste produkowanie gier

YouTubowy kanał People Make Games poświęcony jest śledztwom prowadzonym w branży gamingowej. Autorzy najnowszego materiału przeprowadzili wywiad z byłym i aktualnym pracownikiem Valve. Według zaproszonych gości brak realnych struktur wewnątrz firmy i mocna pozycja platformy Steam sprawia, że nikt nie czuje potrzeby tworzenia i wydawania nowych tytułów. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się na temat działań amerykańskiego studia?

Dwaj pracownicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Valve. Według nich amerykański gigant nie ma żadnej motywacji do tworzenia i wydawania kolejnych gier.

Brak typowej hierarchii w Valve jest faktem powszechnie znanym. W ogólnodostępnym poradniku skierowanym do nowych pracowników czytamy, że w firmie nie istnieje żadna forma kierownictwa i nikt nikomu nie podlega. Występuje co prawda posada założyciela/prezesa, ale nawet on nie pełni funkcji przełożonego. Symbolem całkowitej wolności mają być pracownicze biurka wyposażone w kółka. Dzięki temu zatrudnieni mogą w dowolny sposób łączyć się w zespoły, a gdy zakończą pracę nad danym projektem, szybko je rozwiązywać. Brzmi to jak wspaniałe miejsce pozbawione zbędnej biurokracji i sztywnych norm, jednak nie wszyscy są z tego zadowoleni. Czego dowiadujemy się z wypowiedzi osób związanych z Valve?

Jednym z problemów ma być metoda klasyfikacji pracowników. Każdego roku specjalny zespół ocenia zatrudnionych na podstawie cyklu spotkań, a następnie umieszcza ich w rankingu. Pozycja w tabeli określa, kto w przyszłym roku otrzyma podwyżkę. Przez brak kierowników, którzy mogliby w jasny sposób ustalić reguły oceniania podwładnych i wyjaśnić sposób obliczania zmian płac (prawdopodobnie zajmuje się tym zarząd, wciąż obecny w Valve), przyjęty system ma zauważalny wpływ na zachowanie zatrudnionych. "Można zauważyć, że ludzie chętniej wykonują ryzykowne projekty na samym początku roku, natomiast pod koniec skupiają się na dobrze znanych rzeczach. Każdy chce wypaść jak najlepiej w oczach oceniającej komisji" - zdradza były pracownik Valve.

Zaproszeni goście podkreślili również, że w przeciwieństwie do innych amerykańskich producentów gier wideo, w Valve w większości pracują biali mężczyźni. W innych studiach decyzja o stworzeniu różnorodnego zespołu zostałaby podjęta przez kierowników, natomiast w Valve inicjatywa musi pojawić się najpierw u samych zatrudnionych. "Struktura Valve sprawia, że ciężko jest nabrać rozpędu w sprawach, których zalety nie są na pierwszy rzut oka widoczne dla poszczególnych osób. Wliczają się w to wszystkie projekty zawierające słowo »różnorodność«. Zwykle w zespołach deweloperskich było od 10 do 15 procent kobiet i nie pojawiały się sytuacje, w ramach których w jednym pomieszczeniu przebywała zaledwie jedna przedstawicielka płci żeńskiej. Jednak sądzę, że proporcje płci są teraz jeszcze bardziej zaburzone” - kontynuuje były pracownik Valve.

Według rozmówców innym przykładem braku potrzebnej kadry zarządzającej była reakcja na protest niezależnych developerów. Twórcy gier indie usuwali swoje gry z platformy Steam, krytykując w ten sposób bierność Valve wobec ruchu Black Lives Matter. Chris Bratt (współautor opisywanego filmu) powiedział, że rozmawiał z innymi pracownikami amerykańskiego giganta i według większości brak kierownictwa uniemożliwił wypracowanie rozwiązań zadowalających wszystkich. Ostatecznie Valve nie wydało żadnego oświadczenia, zamiast tego wsparło finansowo dwa wydarzenia, wliczając w to Game Devs of Color Expo. "Stanęło na tym, że Valve umożliwi każdemu pracownikowi przekazanie 10 000 USD na wybrany przez siebie cel dobroczynny” - informuje obecny pracownik Valve.

W pewnych kwestiach zarząd Valve ma jednak ostatnie słowo. Kilka lat temu ogłoszono, że platforma Steam nie będzie tak restrykcyjnie podchodzić do weryfikacji nowych gier. "Jeśli na Steam zamiast gier trafiłyby filmy i seriale, to gdyby to zależało od Gabe’a Newella, na platformie nigdy nie zaleźlibyśmy »Rodziny Soprano«. Twierdzi, że wspomniany serial nie ma żadnej wartości dla społeczeństwa, ale według niego nie powinno być to kryterium decydujące o zakazywaniu czegoś. Możemy się spierać czy jest różnica między bezwartościowością a negatywnym wpływem na społeczeństwo. Nie zgadzałem się z jego absolutną obroną wolności słowa ani z tym że byliśmy zmuszeni do przyjęcia takiego samego stanowiska. Czułem się naprawdę zniesmaczony” – dodaje były pracownik Valve.

Współautor filmu dodał również, że według jego informatorów Valve z pewnością tworzyłoby więcej gier, jednak obecny sposób organizacji pracy w firmie oraz finansowy sukces platformy Steam nie daje nadziei na poprawę w przyszłości. "Powiedziano mi, że Valve z pewnością wydałoby więcej gier - niekoniecznie lepszych, ale w większej liczbie - gdyby przyjęto tradycyjny sposób zarządzania i nie pozwolono pracownikom tak łatwo opuszczać utworzonych zespołów. Niestety, kasowy sukces Steama sprawił, że przedsiębiorstwo nie jest zależne od wyników finansowych tworzonych przez siebie gier”.

Źródło: PC Gamer, People Make Games (YouTube)