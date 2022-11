Ubisoft przeprasza się z Valve. Gry francuskiego studia wracają na Steam. Czyżby z uwagi na popularność Steam Decka?

Studio Ubisoft potwierdziło wcześniejsze przecieki. Otóż po trzyletniej nieobecności na platformie Valve, Francuzi wznowią wydawanie swoich gier na Steamie. Przez ten czas gry Ubisoftu dostępne były wyłącznie na platformie Epic Games oraz oczywiście poprzez autorską platformę Ubisoft Connect (wcześniej Uplay). Wielki powrót rozpocznie się już 6 grudnia, wraz ze steamową premierą gry Assassin's Creed Valhalla.

Po trzyletniej nieobecności na platformie Valve, Ubisoft wznawia wydawanie swoich gier na Steamie. Na start - Assassin's Creed Valhalla.

W późniejszym terminie wydawca udostępni na Steamie także gry Anno 1800 oraz Roller Champions. Ubisoft nie wspomniał przy tym jednak, czy ma podobne plany wobec tytułów takich jak Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs: Legion, Ghost Recon Breakpoint czy The Division 2, ani też wobec nadchodzących tytułów Skull and Bones i Assassin's Creed Mirage. Wydaje się to jednak mocno prawdopodobne, z uwagi na wcześniejsze sugestie.

Latem 2021 roku Ubisoft nadmienił mianowicie, iż rozważy pełny powrót na platformę od Valve w przypadku gdy konsola Steam Deck okaże się sukcesem. Jak wiemy Steam Deck sprzedaje się nader dobrze, stąd nic dziwnego, że Ubisoft pragnie uszczknąć z tego konsolowego torcika także coś dla siebie. Może nie spodziewajmy się od razu, że gry Ubisoftu będą miały debiut na Steamie w tym samym czasie co na Epicu i na Ubisoft Connect (przeczuwam czasową wyłączność), niemniej dobre i to. Na koniec dodam już tylko, że steamowa premiera gry Assassin's Creed Valhalla zbiegnie się z premierą ostatniego, dużego DLC pt. The Last Chapter, po którym wikińska przygoda Ubisoftu nie będzie już dłużej wspierana żadnymi aktualizacjami.

Źródło: TechSpot