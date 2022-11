Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter - ostatnie DLC z datą premiery. Po nim gra nie będzie już dłużej rozwijana

Gra Assassin's Creed Valhalla zadebiutowała w 2020 roku i obecnie jest najdłużej i najmocniej wspieranym (przez Ubisoft) tytułem z tej serii. Otrzymaliśmy nie tylko trzy dodatki fabularne (w tym dwa będące częścią Przepustki Sezonowej: Gniew Druidów i Oblężenie Paryża; jeden będący największym fabularnym DLC - Świt Ragnaroku), ale również szereg mniejszych lub większych aktualizacji, często dodających za darmo nowe aktywności. 6 grudnia rozwój gry zostanie zakończony.

Assassin's Creed Valhalla, jak na grę singleplayer, było grą wyjątkowo długo wspieraną. Popremierowe aktualizacje trwały aż dwa lata, jednak zakończą się już 6 grudnia, wraz z premierą ostatniego, darmowego i dużego DLC.

6 grudnia 2022 - oto data, wraz z którą gra Assassin's Creed Valhalla nie będzie już dłużej rozwijana. Wówczas to pojawi się ostatnie, duże (a przede wszystkim darmowe) DLC, które zwieńczy historię Eivora. Mowa o rozszerzeniu fabularnym pt. The Last Chapter (Ostatni Rozdział). Jak opisuje je sam Ubistof, będzie to "wzruszające i intymne zakończenie sagi Eivora". Epilog ów ma też zamknąć wiele niedomkniętych wciąż wątków fabularnych.

Jak na DLC wieńczące historię przystało, aby do niego podejść gracz będzie musiał mieć ukończoną główną linię fabularną. Ale to nie wszystko. Aby rozpocząć The Last Chapter trzeba też będzie mieć ukończone mityczne wątki fabularne w Asgardzie i Jotunheimie, a także osadę ulepszoną do poziomu 5 (i wybudowane koszary Jomswikingów). Żeby nie było za łatwo, trzeba też będzie mieć za sobą zabójstwa wszystkich celów Zakonu Starożytnych.

Po wydaniu The Last Chapter, gra nie otrzyma już żadnych aktualizacji (np. z festiwalami) oprócz oczywiście tych, które eliminować będą ewentualne bugi. Choć wszystkie szczegóły dotyczące update'u nr 1.6.2 nie zostały jeszcze ujawnione (Ubisoft twierdzi, że ma jeszcze w tej kwestii kilka niespodzianek) to wiemy już jednak na pewno, że Valhalla nie otrzyma niestety trybu Nowa Gra+. Jak sądzę, 6 grudnia będzie dla wielu osób datą, kiedy po raz pierwszy zasiądą do Valhalli, bowiem tak naprawdę dopiero wtedy będzie można uznać grę za kompletną.

Źródło: Ubisoft