Gry na Steamie mogą srogo podrożeć. Valve przedstawiło deweloperom nowy cennik z zalecanym kwotami

To ile kosztuje dana gra np. na Steamie ustala jej wydawca. Zazwyczaj najwięksi wydawcy nie mają też problemu z tym, aby ustalić ceny swoich produktów na rynki zagraniczne. Gorzej w przypadku mniejszych deweloperów, którzy niekoniecznie orientują się jak wycenić swoją grę w poszczególnych regionach świata. Tutaj z pomocą przybywa Valve, które podsuwa deweloperom rekomendowane cenniki w obcych walutach. Tak się składa, że właśnie pojawił się nowy. Zdecydowanie niekorzystny dla graczy także w Polsce.

Valve nie dyktuje tego, w jakich cenach mają pojawiać się na Steamie gry. Może jedynie sugerować. Obecne sugestie mrożą krew w żyłach.

Cennik ów zawarty jest w poręcznym Narzędziu Wycen i Rekomendacji. Po wprowadzeniu do niego przez Valve nowych wartości okazało się, że w wielu regionach podwyżki gier mogą sięgać nawet 485 procent! Na szczęście jeśli chodzi o polskie rekomendacje cenowe nie jest aż tak źle, ale dobrze też wcale nie jest. Otóż Valve sugeruje wydawcom, aby gra która kosztuje 59,99 dolarów, w Polsce kosztowała 279,99 zł, przy czym dotąd przelicznik wskazywał na 214,99 zł.

W tym przypadku mamy więc do czynienia z zalecaną podwyżką rzędu 65 złotych. Oczywiście sugestie Valve wciąż pozostają tylko sugestiami i ostatnie słowo co do wyceny gry będzie miał jak zawsze wydawca. Nie sposób jednak nie przypuszczać, że ostatecznie wielu z nich będzie wolało posiłkować się dużo szybszym narzędziem od Valve, niż samodzielnie, mozolnie przeliczać kwoty dla kilkunastu walut po aktualnych kursach. Koniec końców - jak zawsze najwięcej straci gracz. A poniżej już lista z najważniejszymi walutami w starym i nowym przeliczniku:

Źródło: Steam