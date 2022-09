Cyberpunk 2077 z rekordową liczbą graczy na Steam. Gra studia CD Projekt RED cieszy się ogromną popularnością

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej kontrowersyjnych gier ostatnich lat. Dzieło polskiego studia CD Projekt RED pod wieloma względami spełniło oczekiwania graczy, jednak przez mnogość problemów technicznych i ubogo rozwiązanych mechanik twórcy musieli zmierzyć się z potworną falą hejtu. Wydaje się jednak, że dziś, niemal dwa lata po premierze Cyberpunk 2077 staje się tym, czym miał być od początku. Gra przeżywa właśnie istny renesans popularności.

W ciągu ostatniego weekendu w grę grało jednocześnie ponad 104 000 graczy na platformie Steam. To nowy rekord, który dotychczas należał do... Wiedźmina 3, w którego w szczytowym momencie grało 103 329 graczy. Co więcej, Cyberpunk 2077 został również dodatkowo zasypany pozytywnymi recenzjami, przez co opinie o grze są w tym momencie "W większości pozytywne" (dane na podstawie ponad 421 000 indywidualnych recenzji użytkowników). Można więc powiedzieć, że powyższe liczby są tylko potwierdzeniem głosów ze studia CD Projekt RED, które ujawniło, że codziennie w Cyberpunka gra ponad milion graczy na wszystkich platformach.

Co stoi za nową falą popularności? Cóż, na pewno nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Cyberpunk 2077 z każdym patchem staje się coraz lepszym tytułem. Głównym czynnikiem jest jednak świetne przyjęcie serialu anime Cyberpunk: Edgerunners, który niedawno zadebiutował na platformie Netflix. Widzowie z pewnością zostali zachęceni do sprawdzenia gry RED-ów, a być może nawet do ponownego jej ogrania. Warto dodać, że twórcy nadal mają sporo planów dotyczących Cyberpunka 2077. Niebawem powinien pojawić się kolejny duży patch 1.7, a w przyszłym roku mamy doczekać się m.in. dużego rozszerzenia o nazwie Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 just passed the ALL TIME Steam Peak Concurrent Players for The Witcher 3



Cyberpunk: 104,827

The Witcher 3 (all time peak): 103,329



Absolutely nuts. Nearly 2 years after launch Cyberpunk has more people playing it right now on Steam than The Witcher 3 has ever had pic.twitter.com/88tarGZibs