Kolejne wycieki danych w Valve: upubliczniono zawartość gier Portal, TF2 i innych kluczowych tytułów wielkiego producenta

Valve doświadcza być może największych jak dotąd przecieków. Kilka dni temu pojawiły się wieści o ujawnieniu pewnych danych dotyczących Team Fortress 2 - i samo to robiło już wcale niezłe wrażenie. Jak się jednak okazuje, sięga to znacznie głębiej, dotykając kilku tytułów z tej stajni. Spora liczba niewidzianych nigdy wcześniej assetów z kluczowych projektów obejmuje także Portal, Half-Life 2 czy Counter-Strike: Source.

Jak potwierdzają kolejni użytkownicy Twittera, przecieki przenoszą się na inne gry. Wygląda na to, że obejmują one najważniejsze pozycje Valve, w tym Half-Life 2: Multiplayer, wspomniane uprzednio Counter-Strike: Source i Portal, wczesne prototypy modeli z Left 4 Dead, a nawet podstawowe Half-Life 2 wespół z wchodzącymi w jego skład epizodami, jakie na przestrzeni lat zostały zaimplementowane przez ekipę deweloperów z Valve. Jak się na domiar wszystkiego okazuje, skala owych przecieków ma być porównywalna z tą, która dotknęła Team Fortress 2.

Co oczywiste, z każdym dniem ktoś publikuje następne znaleziska. Z początku wiele z nich zostało zamieszczonych na discordowym kanale Valve Cut Content, jednak wraz z gigantycznym przypływem użytkowników pragnących zaspokoić ciekawość serwer przestał przyjmować nowych członków. Wydaje się, że kwestią czasu pozostaje interwencja samej firmy w tej kłopotliwej dla nich sprawie. Już przeciek Team Fortress 2 związany był z liczącą ponad 61 GB bazą danych, na czele z nieużytymi wcześniej mapami, teksturami tudzież animacjami, można więc sobie wyobrazić, jak prezentuje się całość.

i havent seen anybody look into the PORTAL section of the valve leak so i did



so far i havent found much except hl2 ep1 leftovers...



but also this early model of chell?

located in models\player\old\Chell.qc pic.twitter.com/lQxNFoF1Bj