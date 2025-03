Lords of the Fallen ze szczegółami działania na PlayStation 5 oraz Xbox Series X - gracze otrzymają dwa tryby obrazu

Październik w tym roku będzie wyjątkowo obfity jeśli chodzi o premiery gier wideo. Na rynek zmierza w tym czasie m.in. Assassin's Creed Mirage, Alan Wake II, Marvel's Spider-Man 2 czy Alone in the Dark. W październiku do sprzedaży trafi także Lord of the Fallen, czyli nowa produkcja z gatunku tzw. "souls-like", którego wydawcą będzie firma CI Games. Na około dwa miesiące przed premierą poznaliśmy szczegóły działania na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Lords of the Fallen otrzyma na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X dwa tryby obrazu: Quality oraz Performance. Gracze jednak mogą nie być do końca zadowoleni chociażby z kwestii osiągniętej rozdzielczości.

WCCFTech w rozmowie z twórcami gry Lords of the Fallen otrzymali kilka ciekawych informacji na temat tego, czego oczekiwać po grze na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Developerzy przygotowali dwa tryby obrazu, co z pewnością się chwali gdy w przeszłości niektóre gry debiutujące wyłącznie na obecnej generacji, były i tak ograniczone tylko do 30 klatek na sekundę. Obydwie konsole otrzymają tryby Quality oraz Performance. Ten pierwszy zaoferuje rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę, a drugi w 60 FPS-ach.

Gorzej wygląda natomiast kwestia rozdzielczości. W trybie Quality gracze mogą liczyć na skalowaną do 1440p rozdzielczość, natomiast w trybie Performance będzie to upscalowane Full HD (1080p). Biorąc pod uwagę, że oba tryby nie zawierają natywnej rozdzielczości, a tylko skalowane, to z pewnością zdecydowano się na jakąś formę techniki upscalingu: AMD FSR bądź wbudowane w silnik Unreal Engine 5 narzędzie. Przypominamy także, że Lords of the Fallen wykorzysta jedną ze sztandarowych rozwiązań Unreal Engine 5, czyli technologię Lumen (oświetlenie RT). Twórcy obiecują, że oba tryby obrazu prezentują się bardzo dobrze pod względem wizualnym, ale faktyczny stan rzeczy ocenimy po premierze.

Źródło: WCCFTech