Lords of the Fallen na premierę otrzyma obsługę technik NVIDIA DLSS 3 i AMD FSR 3

Dopiero co jesteśmy po premierze takich gier jak Assassin's Creed Mirage oraz Forza Motorsport, a jutro na rynek trafi kolejny duży tytuł. Tym razem mowa o Lords of the Fallen, czyli produkcji z gatunku tzw. "soulslike". Reboot gry o takim samym tytule zapowiada się całkiem dobrze, a w dodatku ma prezentować wysoką jakość oprawy graficznej, za co odpowiadać ma silnik Unreal Engine 5. Na chwilę przed premierą dowiedzieliśmy się, z jakich technik skalowania skorzysta gra.

Lords of the Fallen na premierę zaoferuje wsparcie dla technik NVIDIA DLSS 3 oraz AMD FSR 3, w obu przypadkach z generatorem klatek.

Lords of the Fallen zadebiutuje na rynku z dwiema technikami skalowania rozdzielczości: NVIDIA DLSS 3 oraz AMD FSR 3. Będzie to zatem jedna z pierwszych gier, które skorzystają z nowszych wersji obu rozwiązań. Nie zabraknie oczywiście także generatora klatek, zarówno po stronie NVIDII jak również AMD. W przypadku rozwiązań NVIDII, dodatkowo możemy liczyć na Relfex oraz NIS. W przypadku AMD najpewniej dostępny będzie Anti-Lag(+).

Jak już wspomnieliśmy, sama gra działa na silniku Unreal Engine 5 i spodziewamy się, że będzie to jeden z bardziej wymagających tytułów (aż drżymy o jakość optymalizacji na PC oraz konsolach). Wydanie gry na PlayStation 5 oraz Xbox Series X otrzyma dwa tryby obrazu - Quality oraz Performance, jednak w obu musimy się liczyć ze skalowaniem rozdzielczości. Dla trybu jakości jest to przeskalowane 1440p, natomiast w trybie wydajności - skalowane Full HD.

