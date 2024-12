Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uzyskał bardzo dobry wynik sprzedaży. CD Projekt RED pracuje już nad nowym Wiedźminem

Cyberpunk 2077 doczekał się tylko jednego dodatku fabularnego - Phantom Liberty - jednak zarówno przez recenzentów jak i graczy został okrzyknięty jednym z najlepszych dodatków DLC, jakie dotychczas przygotowano. Widmo Wolności to całkiem długa i bardzo wciągająca kampania fabularna, a w połączeniu z aktualizacją 2.0 sprawia, że Cyberpunk 2077 jako całość prezentuje znacznie wyższy poziom wykonania. Przy okazji publikacji najnowszego raportu finansowego, studio potwierdziło sprzedaż gry Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Studio CD Projekt RED ogłosiło, iż od momentu premiery, dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sprzedał się w nakładzie 4,3 milionów egzemplarzy. Pozwoliło to uzyskać w trzecim kwartale roku przychód na poziomie 443 milionów złotych oraz zysku netto rzędu 203 milionów złotych. Przedstawiciele z CD Projekt RED potwierdzili, że rezultat finansowy jest znacznie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu rok temu i jest to zasługa przede wszystkim bardzo dobrze przyjętego dodatku Widmo Wolności do Cyberpunka 2077. Wynik ten zostanie z pewnością jeszcze poprawiony, gdy w przyszłym tygodniu do sprzedaży trafi fizyczna wersja Cyberpunk 2077 - Ultimate Edition, gdzie oprócz podstawki znajdziemy również dodatek.

Przedsiębiorstwo ujawniło również status działania poszczególnych ekip w nadchodzących projektach studia. Z poniższej grafiki wynika jasno, że na dzień 31 października 2023 roku, połowa developerów z CD Projekt RED pracowała już nad nową grą z serii Wiedźmin, która określana jest hasłem "Projekt Polaris". To jednocześnie pierwszy tytuł studia, który opracowywany jest już na silniku Unreal Engine 5, a nie autorskim RED Engine. Co ciekawe blisko 1/3 wszystkich pracowników CD Projekt RED, którzy na dzień 31 października 2023 roku byli wciąż związani z Cyberpunkiem 2077, jest stopniowo przenoszona do prac nad nowym Wiedźminem. W chwili obecnej zapewne już większa część załogi została oddelegowana do nowego projektu. Niestety obecnie nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery kolejnego Wiedźmina, który ma rozpocząć nową trylogię gier.

