Cyberpunk 2077 - ekipa z CD Projektu poprawiła mnóstwo poważnych problemów w nowej aktualizacji 2.02

Przez bardzo długi czas Redzi musieli zmagać się z ostrą krytyką - i nie bez przyczyny, jako że premiera Cyberpunka 2077 pod wieloma względami była absolutną katastrofą podkopującą świetną opinię firmy wśród graczy. Oczywiście to nie jest tak, że afera z wejściem na konsole poprzedniej generacji tudzież rozliczne absurdalne bugi w zasadzie na każdej platformie zostały zapomniane. Wykonano jednak bardzo duże kroki ku lepszemu - a to zdecydowanie nie koniec.

Cyberpunk 2077 otrzymał aktualizację 2.02, która naprawia bardzo wiele problemów związanych czy to z rozszerzeniem, czy innymi aspektami gry.

CD Projekt RED zamieścił szczegółową listę rozwiązanych problemów we wchodzącym patchu 2.02. Wyróżnili kilka różnych aspektów, na czele ze zmianami tyczącymi się bezpośrednio Phantom Liberty. Aktualizacja ma chociażby wyeliminować problemy z kolizjami, jeden z samochodów na stronie Autofixer już zawsze będzie dostępny, usunięto też usterkę wskutek której przed bramą Dogtown widniały bramy drogowe. Ponadto zajęto się między innymi tym, co nie działało jak trzeba w wielu questach należących do rozszerzenia.

Nie zabrakło miejsca dla usprawnień związanych już z ogólnymi elementami Cyberpunka. Kilka z nich tyczy się przykładowo zadań oraz otwartego świata (np. wyeliminowano pojawianie się Johnny'ego w trakcie odbierania nagrody w Trauma Drama przed Rozdziałem 1), część rozgrywki - z istotnym zbalansowaniem statystyk pewnych broni na bazie opinii graczy - a jeszcze inne odnoszą się do wersji pecetowej bądź konsolowych. Deweloperzy wprowadzili przy tym poprawki wydajności, a także pewnych błędów innego rodzaju.

Źródło: CD Projekt RED