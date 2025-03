Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zapowiedziane. Wiemy kiedy dokładnie zadebiutuje zbiorcze wydanie gry

Już w grudniu zadebiutuje Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. To zbiorcze wydanie gry Cyberpunk 2077, najnowszej produkcji studia CD PROJEKT RED, ukaże na konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5 oraz PC w dystrybucji cyfrowej, jak i pudełkowej. Obejmie ona dodatek Widmo wolności, Aktualizację 2.0 i dotychczas wydaną darmową zawartość dodatkową do gry. Premiera zaplanowana jest na 5 grudnia 2023.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition to zbiorcze wydanie, na które składa się podstawowa wersja gry, dodatek fabularny Widmo wolności, Aktualizacja 2.0, a także komplet zawartości dodatkowej i dostęp do pakietu przedmiotów z programu “Moje nagrody”. Ultimate Edition ukaże się 5 grudnia 2023 roku na konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5 oraz na PC.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition to pełen akcji RPG z otwartym światem, na który składają dwie potężne przygody: rozgrywająca się w tętniącym życiem i technologią Night City podstawowa wersja Cyberpunka 2077 oraz Widmo wolności — rozbudowany dodatek fabularny w klimacie szpiegowskiego thrillera, którego akcja przenosi graczy do śmiertelnie niebezpiecznej dzielnicy Dogtown. Jako V, cyberpunk do wynajęcia, gracze stają do pełnej wartkiej akcji i niełatwych wyborów walki o przetrwanie, w której towarzyszyć im będą nietuzinkowe i bezkompromisowo zrealizowane postaci, w tym postrzegany za zmarłego zbuntowany rockerboy Johnny Silverhand (Keanu Reeves), a w Widmie wolności również tajny agent Solomon Reed (Idris Elba).

W skład Ultimate Edition wejdzie także wydana niedawno Aktualizacja 2.0, wprowadzająca zmiany i ulepszenia, dzięki którym gracze otrzymują jeszcze więcej swobody i możliwości w tworzeniu swojego własnego stylu gry, a także takie nowości jak nowy system prewencji, możliwość walki w trakcie jazdy samochodami i motocyklami, nowe bronie i pojazdy, i nie tylko. Całości dopełnia komplet wydanej dotychczas zawartości dodatkowej oraz dostęp do przedmiotów oferowanych w ramach programu “Moje nagrody” po wcześniejszej rejestracji.

Premiera Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zaplanowana jest na 5 grudnia 2023 roku. Wydanie ukaże się zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak również pudełkowej — po raz pierwszy na konsole nowej generacji. W przypadku wydania pudełkowego na konsole Xbox Series X, na płytach z grą znajdą się podstawowa wersja Cyberpunka 2077 wraz z Aktualizacją 2.0 oraz dodatkiem Widmo wolności. W pudełku z wersją na PlayStation 5 znajdzie się płyta z podstawową wersją gry i Aktualizacją 2.0 oraz kod umożliwiający pobranie dodatku Widmo wolności. Pudełkowa wersja PC otrzyma kod do wykorzystania na platformie GOG, umożliwiający pobranie najnowszej wersji gry oraz dodatku Widmo wolności.

Źródło: CDPR